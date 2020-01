Mediatiedote: Lue oikein ympäristöä ja menesty elämässä!

Uutuuskirja Nunchi – Intuitiota ja tilannetajua korealaisittain (Gummerus) opettaa hyödyntämään tuhansia vuosia vanhaa korealaista viisautta. Nunchi tarkoittaa kykyä hoksata nopeasti muiden ihmisten ajatukset ja tunteet. "Hyvällä nunchilla" varustettu ihminen menestyy elämässä eikä päästele sammakoita suustaan.

Nunchin ajatuksena on, että suurin osa viestinnästä perustuu paikalla olevien henkilöiden kehonkielen, ilmeiden ja joko puheen tai vaikenemisen tulkintaan. Nunchi on taito, jonka voi oppia: siihen tarvitaan vain silmät ja korvat. Se auttaa niin rakkaudessa, ystävyys- ja perhesuhteissa kuin liike-elämässäkin.

Euny Hong

Euny Hong (s. 1973) on korealais-amerikkalainen kirjailija ja journalisti, jonka kolmas kirja Nunchi on. Hong on syntynyt New Jerseyssä, josta muutti 12-vuotiaana Koreaan ja sieltä jälleen Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Hän on toiminut kolumnistina The Financial Timesissa.

