Mediatiedote: Lukija tekee valinnat Mike Pohjolan immersiivisessä romaanissa Sinä vuonna 1918

Mediatiedote: Uusi koskettava YA-romaani ilmiömäisen suositun DIMILY-trilogian kirjoittaneelta Estelle Maskamelta 9.1.2018 09:00 | Tiedote

Heittäydy, jos uskallat (Gummerus) on skotlantilaisen Estelle Maskamen (s. 1997) uusi YA-romaani kahdesta kovia kokeneesta nuoresta, surun repivästä voimasta ja rohkeudesta rakastaa. 13-vuotiaasta asti kirjoittaneella Maskamella on laaja, uskollinen fanikunta ympäri maailmaa. Vuonna 2016 hän voitti Young Scot Arts Awardin ja oli Romantic Novel of the Year -kilpailun YA-sarjan finalisti. Maskame vieraili Suomessa 2016.