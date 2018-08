Mediatiedote: Miljoonat lukijat hurmanneen Louisa Clarkin tarina saa päätöksen Jojo Moyesin romaanissa Elä rohkeasti

Mediatiedote: Älä treenaa otsa rypyssä – opi huijaamaan itsesi salille 22.8.2018 09:10 | Tiedote

Treenaaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on mahdollista ilman vakavaa puurtamista salilla. Ruotsalaisen mediavaikuttajan Brita Zackarin räväkkä ja humoristinen kirja Onko mun pakko treenata? (Gummerus) on kirjoitettu niille, jotka eivät voi sietää liian tiukkaa saliharjoittelua tai sitä, että aina joku jossain tietää paremmin, miten pitäisi treenata. Kirja on kirjoitettu myös kaikille, joilla on aina liian huonot kengät tai vaatteet tai sitten aivan ylittämätön suosikkisarja päätelaitteella odottamassa juuri silloin kun salille pitäisi suunnata. Tunnistitko itsesi? Kirjailija on samaa maata: ihaninta olisi jättää treenaamatta.