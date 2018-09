Mediatiedote: Minna Rytisalon Rouva C. on romaani nuoresta Minna Canthista

Rouva C. (Gummerus) on avioliittoromaani, rakkaustarina ja ystävyyden kuvaus. Samalla se on voimakas kaunokirjallinen puheenvuoro tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta. Romaani näyttää, millaisista silmuista puhkeaa se Minna Canth, jonka me tunnemme: esikuva, taistelija, patsas. Minna Rytisalo teki kaunokirjallisen läpimurron jo palkitulla esikoisromaanillaan Lempi (2016), joka nousi ilmestymisvuonnaan bestsellerlistalle sen ainoana esikoisteoksena.

"Ehkä sellainen on avioliitto, Minna ajatteli, kahdella sanalla pikaisesti solmittu mutta hitaasti kasvava." Piian ja pumpulikauppiaan tytär, neiti Johnson puhuu vanhempansa ympäri ja aloittaa opettajaseminaarin ensimmäisten opiskelijoiden joukossa syksyllä 1863. Hän rakastuu opettajaansa, menee naimisiin ja huomaa olevansa aina raskaana. Perhe kasvaa, mutta samalla kasvaa tarve tehdä kodin ulkopuolella paljon enemmän. Minna Rytisalo kertoo vahvojen naisten tarinoiden kiehtovan. ”Minna Canthin elämään mahtui suuria mullistuksia, rohkeita valintoja sekä surua ja menetystä. Minua kiinnostaa, millaisesta herkkyydestä vahvuus kumpuaa. Halusin tuoda fiktion keinoin näkyville, miten se kasvaa sille annetussa tilassa ja miten uhma vaatii vielä enemmän. Vaikka romaanin kuvaama aika on historiaa, ovat sen teemat edelleen ajankohtaisia: perhe-elämän ja taiteilijuuden yhteensovittaminen, naisen paikka, puhumattakaan tyttöjen oikeuksista ja itsemääräämisvallasta”, Rytisalo taustoittaa. "Minna katsoi ulos ja ajatteli omia tyttäriään, neljää tervettä ja älykästä lasta, joissa ei ollut maailman mielestä muuta vikaa kuin sukupuoli. Hän oli lukenut, että Suomessa on naisia enemmän kuin miehiä mutta vain seitsemän tyttökoulua vastaamassa yli kolmeakymmentä poikakoulua. Sen hän ainakin kirjoituksessaan sanoisi, sillä eihän tässä ollut mitään järkeä." Minna Rytisalo

Minna Rytisalo (s. 1974) on äidinkielenopettaja ja kirjailija. Rouva C. on hänen toinen romaaninsa. Rytisalon esikoisromaani Lempi (2016) oli arvostelu- ja myyntimenestys. Se oli Runeberg-, Lappi- ja Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokas ja sai Kiitos kirjasta -mitalin, Botnia-palkinnon ja Blogistanian Finlandian. Romaani on julkaistu myös saksaksi, norjaksi ja liettuaksi. Minna Rytisalo, Rouva C.

367 sivua

