Mediatiedote: Mitä tapahtuu, jos tekoäly onnistuu kehittämään tunteet?

P. Z. Reizinin Onnen algoritmi (Gummerus) on digiajan hurmaavin romanttinen komedia. Se on nokkela ja kutkuttavan hauska romaani siitä, mikä oikeastaan saa ihmiset rakastumaan. Amorina kirjassa toimii lontoolaisen yrityksen ohjelmoima erittäin kehittynyt ja erittäin kallis tekoäly nimeltä Aiden.

"Älkää kertoko kenellekään, mutta Jen on suosikki-ihmisiäni. (Tekoälyillä ei pitäisi olla suosikkeja. Älkää kysykö, miten näin on päässyt käymään.)"



Aiden tuntee Jenin läpikotaisin. Sillä on pääsy kaikkiin Jenin laitteisiin, ja se tuntee Jenin eniten kuuntelemat kappaleet, löytää Jenin lempivalokuvat ja tietää Jeniä inspiroivat mietelauseet. Havaintojensa ja ainutlaatuisten algoritmien perusteella Aiden analysoi, että Jenin täytyisi löytää uusi mies optimaalisen hyvinvoinnin saavuttaakseen. Aidenilla on koko internet saatavillaan, joten sen ei tarvitse etsiä kauaa löytääkseen täydellisen yksilön ja järjestääkseen tapaamisen. Jen vain vaikuttaa hämmästyttävän vastahakoiselta mukautumaan Aidenin aukottomaan suunnitelmaan...

”Rakastin tätä kirjaa. Hauska, omalaatuinen, yllätyksellinen.” – Jojo Moyes

”Tämä kuvia kumartamaton, sekopäinen ja riemukas digiajan romanttinen komedia on puhdasta nautintoa ja vetoaa takuulla Tom Perrottan, Nick Hornbyn ja Stephen Fryn faneihin.” – Library Journal

P. Z. Reizin työskenteli toimittajana ja tuottajana sanomalehdissä, radiossa ja televisiossa ennen kuin ryhtyi kirjailijaksi. Hän on ollut mukana lukuisissa Internet-startupeissa, joista yksikään ei uhannut Googlea, Twitteriä tai Facebookia. Reizin on naimisissa oleva yhden tyttären isä ja asuu Lontoossa.

P. Z. Reizin, Onnen algoritmi

alkuteos Happiness for Humans

suomentanut Antti Autio

503 sivua