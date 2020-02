Mediatiedote: Muotiteollisuuden rumasta puolesta

Englantilaisen Juno Dawsonin nuorille aikuisille kirjoittama romaani Mallikappale (Gummerus) kertoo 16-vuotiaan lontoolaistytön matkasta tavallisesta koululaisesta kansainväliseksi huippumalliksi. Koskettava ja mukaansatempaava tarina nostaa esille muotibisneksen ja mallimaailman rumia puolia, kuten syömishäiriöitä ja mielenterveysongelmia, hyväksikäyttöä, tyttöjen yliseksualisointia ja vaatetusteollisuuden eettisiä ongelmia. Kirjasta on tekeillä tv-sarja. Juno Dawson vierailee Helsingissä toukokuussa ja esiintyy Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumassa.

Jana Novak on mielestään liian pitkä ja tuntee muutenkin epävarmuutta androgyynistä ulkonäöstään. Itsensä, perheensä ja ystäviensä yllätykseksi mallitoimiston kykyjenetsijä bongaa hänet huvipuistosta, ja pian Jana asteleekin catwalkeilla Lontoon, New Yorkin, Milanon ja Pariisin muotiviikoilla. Matkalaukkuelämä osoittautuu kuitenkin raskaaksi, ja glamourin takaa paljastuu yllättävän paljon törkyä.

Juno Dawson on YA-kirjailija, tietokirjailija ja toimittaja, joka on kirjoittanut mm. Glamouriin ja Guardianiin. Queen of Teen -palkinnon YA-kirjoistaan voittanut Dawson kirjoittaa uskottavasti ja mukaansatempaavasti rankoista aiheista, kuten addiktiot, syrjintä ja vallan väärinkäyttö, ja hänet tunnetaan myös suorapuheisena transaktivistina. Mallikappaletta varten hän perehtyi syvällisesti muotibisnekseen tehdäkseen teoksesta mahdollisimman autenttisen. Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumassa toukokuussa Dawson keskustelee Mallikappale-kirjastaan yhdessä kirjailija Sisko Savonlahden kanssa. Liput tapahtumaan on myynnissä: www.Helsinki-lit.fi

Juno Dawson, Mallikappale

alkuteos Meat Market

suomentanut Aura Nurmi

438 sivua