Mediatiedote: Naomi Aldermanin feministinen dystopia Voima ravistelee sukupuolitettuja ajattelumalleja

Feministinen dystopiatrilleri Voima (Gummerus) on brittikirjailija Naomi Aldermanin sokeeraava teos uudenlaisesta maailmasta, jossa valta on siirtynyt naisille. #Metoo-aikakaudella yhä ajankohtaisemmasta Voimasta on tullut maailmanlaajuinen ilmiö, keskustelunaihe ja myyntimenestys. Voimaa on verrattu Orjattaresi-dystopiaan, jonka kirjoittanut Margaret Atwood on mentoroinut Aldermania.

Tytöt ympäri maailmaa huomaavat, että ovat saaneet käsiinsä uuden, uhkaavan voiman. He pystyvät antamaan sormenpäillään sähköiskuja ja aiheuttamaan tuskallista kipua, jopa kuoleman. Miehet ympäri maailmaa huomaavat, että valta on karannut heidän käsistään. Maailma on nyt asettumassa radikaalisti uuteen asentoon, jossa voima kuuluu naisille. Tyttöjen päivä on koittanut – mutta mihin se tulee johtamaan?

”Teille on opetettu, että te olette likaisia, että te ette ole pyhiä, että teidän ruumiinne on epäpuhdas eikä voisi koskaan kätkeä sisälleen jumalaista. Teidät on opetettu halveksumaan kaikkea sitä mitä te olette ja toivomaan vain mieheksi muuttumista. Mutta teille on opetettu valheita. Jumala on teissä, Jumala on palannut maan päälle opastamaan teitä tämän uudenlaisen voiman muodossa. Älkää tulko minun tyköni etsimään vastauksia, sillä teidän on löydettävä ne itsestänne.”

Aldermanin teoksessaan kuvaaman maailman poliittinen juonittelu ja sotaisat valtataistelut välittävät osaltaan samankaltaista kuvaa ihmisyydestä kuin aikakautemme uutislähetykset. Voima on kuvaus vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta, jossa valtarakenteet murentuvat. Johtoasemat politiikassa, uskonryhmissä ja perheen päänä siirtyvät naisille, eikä mikään määrä valtaa ole riittävästi. Miten miehet ovat kohdelleet naisia ennen voiman esiintymistä? Entä mikä on miesten rooli uudessa maailmassa?

”Tämä jännittävä, kipinöitä sinkoava versio tulevaisuudesta räjäyttää miltei kaiken, mikä sukupuolessa näyttää tällä hetkellä normaalilta.”

–New Statesman

”Aldermanin ajankohtainen ajatusleikki jää mieleen pyörimään pitkäksi aikaa.”

–Me Naiset

Naomi Alderman

Naomi Alderman (s.1974) on brittikirjailija, joka opettaa luovaa kirjoittamista Bath Spa Universityssä. Voima voitti Women´s Prize for Fictionin vuonna 2017, ja presidentti Barack Obama valitsi sen yhdeksi vuoden lempikirjoistaan.

Naomi Alderman, Voima

alkuteos The Power

suomentanut Marianna Kurtto

411 sivua