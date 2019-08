Mediatiedote: Neuvosto-Eesti 1950-luvun myllerryksessä

Mediatiedote: Opi povaamaan 8.8.2019 13:14:49 EEST | Tiedote

Katso kädestä, ennusta kahvinporoista, tutustu numerologiaan. Pieni povauskirja (Gummerus) on puolileikkisä opas matkalle yli ymmärryksen. Tulevaisuus on aina kiinnostanut ihmisiä. Parhaimmillaan povaaminen on loistavaa ajanvietettä, eikä sitä sovi tehdä kulmat kurtussa!