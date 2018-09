Mediatiedote: Odotettu Nefrin tytär päättää Erika Vikin Kaksosauringot-fantasiatrilogian

Erika Vikin Nefrin tytär (Gummerus) on spektaakkelimainen päätösosa lukijoiden rakastamalle Kaksosauringot-trilogialle. Kiihkeästi odotettuja vastauksia tarjoava teos imaisee mukaan huimaavaan fantasiatodellisuuteen, jossa yhdistyvät henkeäsalpaava jännitys ja syvältä kumpuava magia. Erika Vik esiintyy lauantaina 29.9. young adult -kirjallisuuteen keskittyvässä Hel-YA! -tapahtumassa Helsingissä kulttuuriareena Gloriassa.

Aleian hengästyttävä pakomatka kahden auringon alla on lopussa. Salaperäinen Klaani on löytänyt ja kaapannut hänet, ja hän kohtaa vihdoin etsijänsä Thelluriassa. Hänen sisällään olevasta lumouksesta ei kukaan ole vieläkään saanut kunnolla selvää eikä hän ole löytänyt etsimiään vastauksia, mutta nyt hän joutuu kohtaamaan menneisyytensä ilman ystäviensä tukea.

Samaan aikaan Seleesiassa taistellaan tulilintuja ja kartaageja vastaan. Corildon lähtee yhdessä Mateon ja Seuran väen kanssa uhkarohkeasti jäljittämään Aleiaa, joka tahollaan joutuu kyseenalaistamaan kaiken seleesien keskuudessa kokemansa. Mitä tapahtuu, kun lumous viimein murtuu? Entä miten käy Corildonin ja vainottujen seleesien?

Erika Vik on kirjoittanut Kaksosauringot-trilogiaa toistakymmentä vuotta, jonka aikana fantasiasarjan suunta on pysynyt lähes samana. Vik on myös kuvittanut kirjojensa maailmaa. Verkkosivustolla www.seleesia.com on lisätietoa trilogian maailmasta, olennoista ja kansakuntien historiasta. Sarjan teemat ovat vahvasti nykyajassa kiinni, vaikka trilogia sijoittuukin 1800-lukua muistuttavaan maailmaan.

”Ensimmäinen kirjoittamani versio oli hyvin henkilökohtainen. Aloitettuani alusta kiristynyt suhtautuminen muukalaisuuteen Euroopassa määritteli pitkälle sen millaisista teemoista halusin kirjoittaa. Maailmaani hallitsee kolme hyvin erilaista lajia – ihmiset, seleesit ja tulilinnut – jotka yrittävät tulla toimeen keskenään. Kaksosauringot-trilogia on pohjimmiltaan kertomus ymmärryksen halusta ja kunnioituksesta toista yksilöä kohtaan ja samalla sen puutteesta, sekä oikeasta ja valheellisesta tiedosta”, Erika Vik kertoo.

Erika Vik

Erika Vik (s. 1982) on helsinkiläinen graafinen suunnittelija, kuvittaja, yrittäjä ja taiteen maisteri. Hän alkoi kirjoittaa kahden auringon maailmasta jo 14-vuotiaana. Trilogian aiemmat osat Hän sanoi nimekseen Aleia (2017) ja Seleesian näkijä (2017) ovat keränneet laajasti kiitoksia kriitikoilta ja lukijoilta.

Erika Vik, Nefrin tytär

560 sivua