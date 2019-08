Mediatiedote: Oliko suomalaissotilaan teloitus ansaittu rangaistus vai oikeusmurha?

Toimittaja Martti Backmanin tarinallinen tietokirja Rintamalääkärin kuolema (Gummerus) kertoo sotapelkuruudesta kuolemaantuomitun lääketieteen kandidaatin Urpo Viinikan tarinan. Viinikka (1920–1944) oli ainoa päällystöön kuulunut suomalainen sotilas, joka teloitettiin viime sotien aikana. Dokumentteihin perustuva, pysäyttävä ja hurja kertomus Viinikan kohtalonhetkistä näyttää sodan sankaritarinoiden kääntöpuolen: ankaran pelon ja mielen järkkymisen.

Kranaattikammosta kärsivä Urpo Viinikka pakenee joukkosidontapaikalta kiivaan pommituksen säikäyttämänä heinäkuussa 1944. Hän ei kerta kaikkiaan enää kykene mielipuoliselta vaikuttavaan sotaan. Viinikka päätyy sairaalaan, jossa hän alkaa toipua – huonoksi onnekseen. Hänet palautetaan rintamalle. Pikaoikeus langettaa tuomion, ja Viinikka teloitetaan vain kymmenen päivää ennen jatkosodan päättävää aselepoa. Leski, Fogelbergin kulttuuriperheen tytär Ruth ”Toto” Viinikka, haluaa selvittää miehensä kuolemaan johtaneet asiat perin pohjin ja saada siitä päättäneet henkilöt vastuuseen.

Martti Backman kertoo Viinikan tapauksen jakavan mielipiteitä sotahistorian harrastajien keskuudessa. ”Osa pitää sitä oikeusmurhana, osan mielestä potilaansa heitteille jättänyt rintamalääkäri sai ansaitsemansa kohtalon. Tutustuttuani jutun taustoihin havaitsin, että tapaus on kaikkea muuta kuin mustavalkoinen. Siinä kiteytyvät sotaoikeuden ja sotilaskurin perimmäiset kysymykset: miten saada miehet taistelemaan, kun rintama on luhistumassa? Voittavatko kurinpidon vaatimukset aina lopulta oikeuden ja laillisuuden? Viinikan tarina on sodan mikrohistoriaa, mutta se kasvaa myös eräänlaiseksi pienoiskuvaksi jatkosodan draaman koko kaaresta, hurmoksesta katkeraan masennukseen”, Backman luonnehtii.

Martti Backman on saanut kiitosta jännitysromaanin lailla etenevien tietokirjojen tekijänä. ”Kirjoittajana asetan itselleni vaatimuksen, että kaikkien oleellisten tapahtumien pitää olla tosia, asiakirjoilla todistettavia. Kaikki kirjan henkilöt ovat oikeita, eläneitä ihmisiä ja heidän toimintansa kuvataan tasapuolisesti, totuuteen pyrkien. Kerronnassa tavoittelen kuitenkin tarinallista, eläytyvää esitystapaa, jossa dokumenttitietoa elävöitetään kaunokirjallisuudesta tutuilla keinoilla, kuten vuoropuheluilla, toiminnan ja miljöön kuvauksilla. Mielikuvituksen käyttö ei saa kuitenkaan johtaa lukijaa harhaan missään olennaisessa historian faktassa”, hän kuvailee.

Martti Backman

Toimittaja Martti Backman (s. 1948) on Iltalehden ja Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja. Hän oli myös tutkivana toimittajana Yleisradion MOT-ohjelmassa 15 vuoden ajan. Backmanin Vakoojat – Vilho Pentikäisen pako ja neuvostovakoilun romahdus 1933 oli Tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas vuonna 2017.

Martti Backman, Rintamalääkärin kuolema – Urpo Viinikan sota

213 sivua

