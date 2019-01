Mediatiedote: Onko self help -oppaista todella apua elämänmuutokseen?

Lontoolaisen Marianne Powerin Rikkaaksi, hoikaksi, naimisiin (Gummerus) on elämänmakuinen ja yhteiskunnallinen teos onnellisuuden löytämisestä. Itseapukirjallisuuden suurkuluttajaksi tunnustautuva Power on kolmekymppinen nainen, joka paiskii töitä, yrittää olla hyvä ihminen ja maksaa vuokransa säntillisesti. Elämän tarkoitus on kuitenkin kadonnut. Power päättää lukea 12 self help -opasta ja kokeilla, millaista on elää oppaiden ohjeiden mukaisesti.

”Luin self helpiä, koska se antoi minulle lohtua. Kirjoissa ymmärrettiin ahdistusta ja epävarmuutta, joista olin aina kärsinyt, vaikka olin ollut liian häpeissäni puhuakseni niistä. Oppaiden avulla henkilökohtainen piinani muuttui normaaliksi osaksi ihmisenä olemista. Kun luin self helpiä, tunsin olevani vähemmän yksin.”

Self help -oppaat ovat vakiinnuttaneet maailmalla asemansa ostetuimpien kirjojen joukossa. Ne tarjoavat apua moniin elämäntilanteisiin. Samaistuttava Rikkaaksi, hoikaksi, naimisiin kokoaa yhteen Marianne Powerin kokemukset kuukausista, jolloin Power teki elämänvalintoja ainoastaan self help -kirjojen ohjeiden perusteella. Rikkaaksi, hoikaksi, naimisiin on hykerryttävä ja koskettava teos itsensä etsimisestä; kokeilusta, jonka tavoitteena on olla onnellinen.

”Olin myös oppinut paljon. Lampeen hyppääminen oli opettanut, että elämä alkaa sillä hetkellä, kun painaa telkkarin off-nappulaa ja päättää nostaa takalistonsa sohvasta. Stand up ja yleisön edessä puhuminen olivat opettaneet, että minulla oli enemmän kykyjä kuin luulin. Karaoke oli opettanut, että elämästä tulee paljon hauskempaa, kun sen ottaa kevyesti”

Marianne Power

Marianne Power on lontoolainen journalisti, jonka tekstejä on julkaistu mm. Daily Mailissa, Mail on Sundayssa, Irish Independentissä ja Good Housekeepingissä. Rikkaaksi, hoikaksi, naimisiin on hänen esikoisteoksensa. Kirja julkaistiin Britanniassa elokuussa, ja siihen liittyvät kansainväliset tv-oikeudet on myyty Hollywoodissa.

Marianne Power, Rikkaaksi, hoikaksi, naimisiin

Alkuteos Help Me – One woman´s quest to find out if self-help really can change her life

Suomentanut Marika Saastamoinen

432 sivua