Mediatiedote: Palkittu romaani kahden kulttuurin välillä elämisestä ja vanhempien asettamista odotuksista

Yhdysvaltalaiskirjailija Celeste Ngn yli 1,5 miljoonaa kappaletta myynyt romaani Olisi jotain kerrottavaa (Gummerus) on ollut kansainvälinen menestys. Kirja kertoo kiinalaisamerikkalaista perhettä kohtaavasta tragediasta 1970-luvun Ohiossa. Kirjailija Celeste Ng on toisen sukupolven maahanmuuttaja. Romaaneissaan hän kirjoittaa viisaasti ja tarkkanäköisesti erilaisuudesta, ennakkoasenteista ja siitä, miten pienistä asioista kasvaa hiljaisuudessa isoja.

Leet ovat naapurustonsa ainoa kiinalaisamerikkalainen perhe. Keskimmäinen lapsi Lydia on vanhempiensa suosikki ja sisarustensa silmäterä. Kun hän löytyy hukkuneena, on kuin perhettä koossapitävä voima olisi poissa.

”Syvällinen, vilpitön kuvaus perheestä, joka kamppailee omasta asemastaan, ja nuoresta naisesta, joka toivoo olevansa päätös tuolle kamppailulle.” – The New York Times Book Review

”Kirjallinen mysteeri, joka rakentuu kuulaalle proosalle ja tarkkanäköisille, kivuliaille huomioille rotukysymyksistä, perheen odotusten luomasta taakasta ja inhimillisestä tarpeesta kuulua jonnekin.” – Huffington Post

Celeste Ng on palkittu yhdysvaltalaiskirjailija, jonka esikoisromaani Olisi jotain kerrottavaa pysytteli pitkään New York Timesin bestsellerlistalla, ja sille on myönnetty useita palkintoja. Ngn kirjojen käännösoikeudet on myyty 33 maahan. Hänen toinen romaaninsa Tulenarkoja asioita julkaistiin suomeksi keväällä 2019. Tulenarkojen asioiden pohjalta on tekeillä tv-sarja, jota tuottaa ja tähdittää Reese Witherspoon.

Celeste Ng, Olisi jotain kerrottavaa

alkuteos Everything I Never Told You

suomentanut Sari Karhulahti

285 sivua