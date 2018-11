Mediatiedote: Pauliina Rauhalan Synninkantajat on Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokas

Nimitysuutinen: Niina Miettinen toimituspäälliköksi Gummerukselle 16.10.2018 13:05 | Tiedote

Kustannustoimittaja ja dramaturgi Niina Miettinen on valittu Gummerus Kustannus Oy:n kotimaisen kaunokirjallisuuden toimituspäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässään 16.11.2018. Miettinen siirtyy Gummerukselle kustannustoimittajan tehtävästä Otavalta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2005 alkaen. Koulutukseltaan Niina Miettinen on filosofian maisteri pääaineenaan kotimainen kaunokirjallisuus ja teatteritaiteen maisteri dramaturgian koulutusohjelmasta.