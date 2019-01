Mediatiedote: Psykologi ja lastenpsykiatri: ”Lapsi tarvitsee ihmissuhteen, jossa hänen kokemuksillaan on merkitystä”

Mitä taapero ajattelee pyrkiessään pakkaspäivänä pihalle sandaaleissa? Miksei lapsi lopeta inttämistä? Miten pysyä rauhallisena irrottaessaan kännykkää teinin kädestä? Psykologi Leea Mattilan ja lastenpsykiatri Janna Rantalan uutuuskirja tarjoaa avuksi maailmanlaajuisesti käytössä olevan mentalisaatioteorian, jolla tarkoitetaan kykyä ymmärtää omia reaktioitaan ja eläytyä toisen mieleen.

Mitä ihmettä? – Opi ymmärtämään lapsesi mieltä (Gummerus) on psykologi ja Theraplay-terapeutti Leea Mattilan ja lastenpsykiatri ja psykoterapeutti Janna Rantalan kirja kaikille vanhemmille, huoltajille, kasvattajille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Se esittelee ensi kertaa Suomessa yleistajuisesti ja käytännön esimerkein psykologian ammattilaisten maailmanlaajuisesti käyttämän mentalisaatioteorian. Kirjan opit auttavat luomaan lapseen hänen kehitystään tukevan suhteen.

”Mentalisaatio on välttämätön osa kaikkea ihmisten välistä kanssakäymistä. Aivan erityisen tärkeää se on vanhemman ja lapsen suhteessa. Mentalisoimista on, kun kiinnostuu lapsen mielestä, ajattelusta ja käytöksestä, sekä huomaa oman ajattelunsa, tunteidensa ja toimintatapojensa vaikutuksen lapseen. Yhteisen ymmärryksen kautta rakentuu turvallinen suhde,” Mattila ja Rantala kertovat.

Mitä ihmettä? -kirjan tekijät ovat paitsi ammattilaisia myös vanhempia. Kirjaan on koottu sekä teoriatietoa että käytännön vinkkejä. ”Mukaan on kirjattu myös omat mokamme,” Mattila ja Rantala paljastavat.

Leea Mattila

Leea Mattila on psykologi ja Theraplay-vuorovaikutusterapeutti. Hän pitää vastaanottoa, työnohjaa, kouluttaa ja vastaa lukijoille Vauva-lehdessä. Leea kirjoittaa myös MindLink-blogia ja toimii suositun Toisenlaiset teiniäidit -sarjan asiantuntijana.

Janna Rantala

Janna Rantala on lastenpsykiatri ja pari- ja perhepsykoterapeutti. Vastaanottotyön ohella hän kouluttaa ja kirjoittaa lasten mielenterveydestä sekä arkisesta vanhemmuudesta. Janna on julkaissut aiemmin kirjat Äiti, älä tottele (Gummerus 2014) ja Parintaju (Gummerus 2016). Hänet on valittu Vuoden perheterapeutiksi 2015.

