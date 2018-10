Mediatiedote: Psykologinen romaani Riivatut juhlistaa Päivi Alasalmen 30 vuotta kestänyttä kirjailijan uraa

Pitkän ja arvostetun kirjailijan uran tehnyt Päivi Alasalmi on tunnettu naisten kohtaloiden kuvaamisesta ja mystisen sävyisistä teoksistaan. Alasalmen uutuus Riivatut (Gummerus) sijoittuu Tampereen läheisyyteen, kuvitteelliseen Sunilan kylään vuonna 1891. Innoituksen Riivattuihin Alasalmi on saanut Ylöjärvellä vuonna 1885 ilmenneestä poltergeist-tapahtumasarjasta.

Rauhallinen Sunilan kylä muuttuu hetkeksi yliluonnollisten tilanteiden tapahtumapaikaksi, kun Lauhan torpassa räyhähenki riivaa torppari Manua, hänen vaimoaan Lahjaa sekä heidän keuhkotautista piikaansa Herttaa. Koko kylä todistaa henkensä uhalla, kuinka torpassa kirveet ja huonekalut lentelevät ilmassa. Tamperelainen Aamulehden sanomalehtimies Hugo Untamo saapuu paikalle selvittämään, mitä Sunilan kylässä oikein tapahtuu. Onko kyseessä vaarallinen joukkoharha vai itse kostonhimoinen piru?

”Kirjoitin Riivattuja kuin riivattu! Törmäsin ensimmäisen kerran Ylöjärven räyhähenkeen Eero Ojasen kirjassa Suuri suomalainen kummituskirja. Torpan keuhkotautisen pikkupiian kohtalo riivaajahengen riepoteltavana ei jättänyt minua rauhaan. Koska en kauheasti usko yliluonnolliseen, aloin miettiä, mistä torpan tapahtumissa oli oikein kyse. Mikä on antanut sen voiman, jolla raskas pirttikalusto on hyppinyt ja esineet lennelleet? Mitä poikkeuksellista torpassa oikein oli, että siellä tapahtui se, mitä tapahtui? Päähenkilöideni pelot ja intohimot syöksyivät alitajunnastani hirmuisella vauhdilla, enkä joutunut juurikaan ohjailemaan heitä. Lopputulos yllätti minutkin.” Päivi Alasalmi kertoo.

Päivi Alasalmi

Akaassa asuva Päivi Alasalmi (s.1966) on kirjoittanut mm. romaaneja, novelleja ja satukirjoja, ja niitä on käännetty lukuisille kielille. Hänen esikoisromaaninsa Saana (Gummerus, 1988) herätti ilmestyessään huomiota synkkyydellään ja kovuudellaan. Finlandia-ehdokkaanakin ollut Vainola (Gummerus, 1996) parodioi taitavasti romanttista kartanoympäristöä goottilaisin kauhun maustein. Riivatuissa Alasalmi tutkii pimeyden kehrän syntyä ja rakkauden ylivoimaa. Riivatut on Päivi Alasalmen 21. teos.

”Olen todistetusti nimittänyt itseäni kirjailijaksi ensimmäisen kerran 7-vuotiaana, joten elän yhä haavettani todeksi. Olen onnellinen saadessani yhä tehdä tätä työtä. Jokainen työpäivä on erilainen ja aiheet, jotka valitsevat minut kirjoittajakseen, saavat minut häkeltymään kerran toisensa jälkeen.” Päivi Alasalmi kertoo.

Päivi Alasalmi, Riivatut

267 sivua