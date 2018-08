Mediatiedote: Ruotsin parhaan rikosromaanin kirjoittanut Camilla Grebe Helsinkiin

Ruotsin suosituimpiin jännityskirjailijoihin lukeutuva Camilla Grebe teki kansainvälisen läpimurron kriitikoiden ja lukijoiden ylistämällä romaanillaan Kun jää pettää alta (Gummerus 2017). Ruotsin dekkariakatemia valitsi nyt suomennetun Lemmikin (Gummerus) viime vuoden parhaaksi rikosromaaniksi. Grebeä on kiitetty muun muassa taiten luoduista ja persoonallisista henkilöhahmoista, näkemyksellisestä yhteiskuntakuvauksesta ja monisyisistä juonikuvioista. Camilla Grebe vierailee Helsingissä 23.–24.8. ja esiintyy Helsingin Taiteiden yössä.

Lemmikki-romaanin tapahtumat sijoittuvat autioituvalle maaseudulle kuvitteelliseen Ormbergin kylään. Teollisuus ja työpaikat ovat kuihtuneet pois ja tilalle on tullut vastaanottokeskus, joka jakaa kyläläisten mielipiteet.



”Elämme synkkiä aikoja. Kotinsa on joutunut jättämään useampi ihminen kuin koskaan aiemmin, ja suuret pakolaisvirrat synnyttävät muukalaisvihaa, konflikteja ja pelkoa. Ormberg ei ole todellinen kylä, mutta samanlaisia on olemassa – kaikkialla ympärillämme. Voi olla, että asut Ormbergissa huomaamatta sitä itse, tai saatat ajaa sen läpi matkalla töihin tai vanhan äitisi luo. Ormberg ei oikeastaan ole maantieteellinen paikka, vaan pikemminkin asenne, joka valtaa alaa, kun suuri muutos on ravisuttanut yhteisöä metsäpalon tavoin”, Grebe kertoo.

”Yksi parhaista – koskaan – lukemistani kirjoista!” – Anna Jansson, kirjailija

”Tunnelma kuin kauhuelokuvasta… Grebe käsittelee kehittämäänsä Ormbergiä ymmärtäväisesti ja herkästi ja onnistuu luomaan jotain täysin uutta huolella rakennetun ja persoonallisen henkilökaartinsa avulla.”

– Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Camilla Grebe

Ruotsalaisen Camilla Greben (s. 1968) Kun jää pettää alta julkaistiin suomeksi vuonna 2017, se on käännetty yli 20 kielelle, ja sen elokuvaoikeudet on myyty. Lemmikki on sen itsenäinen jatko-osa. Grebeltä on suomennettu myös Moskova noir -trilogia, jonka hän on kirjoittanut yhdessä Paul Leander-Engströmin kanssa. Trilogiaan pohjautuva tv-sarja The Conductor tulee katsottavaksi suoratoistopalvelu C Moreen vuoden 2019 alussa, ja se esitetään myöhemmin myös MTV:n kanavilla.

Camilla Grebe, Lemmikki

alkuteos Husdjuret

suomentanut Sari Kumpulainen

507 sivua