Mediatiedote: Savonia-palkinto Heidi Jaatiselle

Heidi Jaatinen sai Kuopion kaupungin myöntämän Savonia-kirjallisuuspalkinnon romaanistaan Koski. Savonia-palkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena edellisvuonna ilmestyneestä merkittävästä savolaisesta kaunokirjallisesta teoksesta. Palkintosumma on 12 000 euroa.

Savonia-palkintoraati perustelee valintaa seuraavasti: ”Heidi Jaatisen Koski on väkevä savolainen sukutarina, jossa ei pureta vain yhden suvun tai kylän, vaan samalla koko kansakunnankin traumoja Suomen itsenäistymisestä lähtien. Upealla kielellä kirjoitettu löytöretki menneeseen, sen arkeen ja ihmismieleen.”

Koski on suuri sukuromaani uusperhe-elämästä 1910-luvulla. Se kertoo sodasta, uusista aluista ja ihanteiden luhistumisesta, hinnasta, jonka jälkipolvet maksavat. Silti: ei koskaan niin kipeää etteikö maistuisi tirripaisti. Jaatisen tyyli on mehevää, herkkää ja kirpakkaa.

Heidi Jaatinen

Heidi Jaatinen (s. 1968) on kiuruvetinen kirjailija, joka on työskennellyt opettajana, toimittajana, emäntänä ja ohjannut perustamassaan harrastajateatterissa. Harrastukseen hän keräilee urheiluvälineitä ja tuppautuu yllättäen sukuloimaan. Jaatiselta on aikaisemmin ilmestynyt romaanit Ei saa katsoa aurinkoon (2010), Jono (2011) ja Finlandia-palkinnon ehdokkaana ollut Kaksi viatonta päivää (2014).

Heidi Jaatinen, Koski

649 sivua