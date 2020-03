Mediatiedote: Selviämistarina 1950-luvun Neuvosto-Eestistä

Kirjailija Paula Havaste on jo yli 10 vuoden ajan viettänyt kesänsä Saarenmaalla. Samoihin maisemiin sijoittuu hänen uusin romaaninsa Morsiusmalja (Gummerus). Se kuvaa tavallisten saarelaisten elämää aikana, jolloin ystävät oli syytä valita tarkasti, salaisuudet olivat vaarallisia ja matka Siperiaan lyhyt.

Vilja ja Villem Talvikin pyörittämä majatalo laajenee, ja kesäksi saapuu Tallinnasta kokonainen filmiryhmä tekemään elokuvaa maaseudun kolhoosielämästä. Vilja on saanut avukseen Tallinnan Kulttuuritalon keittiössä työskennelleen Aiven, joka odottaa lasta. Aive on kokenut kovia ja pelkää miehiä, mutta vähitellen talon askareet ja pihapiiri eläimineen auttavat toipumisessa. Viljaa sekä innostaa että hirvittää entistä isomman vierasjoukon emännöinti. Onneksi naapuriin on muuttanut uusia asukkaita, ja Vilja saa apua uudelta ystävältään Illeltä.

”On valtavan suuri onni, kun löytää aikuisiällä ystävän. Halusin kuvata romaanissani tällaisen ystävyyden syntymistä, sitä mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu. Neuvosto-Eestissä salaisuudet saattoivat olla hengenvaarallisia, ja ihmisten piti olla tarkkoja siitä keille uskoutuivat”, Havaste kertoo.

Paula Havasteen suosituissa historiallisissa romaaneissa kuvataan elävästi tavallisten ihmisten ja etenkin naisten arkea. Saarenmaa-sarjan edellinen osa Vierashuoneet palkittiin viime vuonna Turun kirjamessuilla Kirja à la Carte -palkinnolla, joka myönnetään ruokateemaa parhaiten käsittelevälle fiktiiviselle teokselle. Myös Morsiusmalja-romaanissa kuvataan herkullisesti maaseudun ruokakulttuuria. Kirjan lopussa on kokoelma 1950-luvun reseptejä.

Paula Havaste, Morsiusmalja

375 sivua