Mediatiedote: Tähtitrilleristi Clare Mackintoshin uusin romaani ei päästä otteestaan

Clare Mackintosh on lunastanut paikkansa modernin psykologisen trillerin mestarina. Kolmas teos Anna minun olla (Gummerus) jatkaa Mackintoshin menestystarinaa. Hänen aiemmat romaaninsa Annoin sinun mennä ja Minä näen sinut ovat koukuttaneet hyytävän jännittävillä ja nerokkailla juonenkäänteillä miljoonia lukijoita ympäri maailmaa. Esikoisteos Annoin sinun mennä nousi heti ilmestyttyään luetuimpien kirjojen kärkeen ja sitä on myyty Suomessa jo yli 36 000 kappaletta.

Vuosi sitten Caroline Johnson päätti elämänsä karulla tavalla ja heittäytyi jyrkänteeltä mereen, kuten miehensä vain seitsemän kuukautta aiemmin. Siitä asti heidän tyttärensä Anna on kamppaillut päästäkseen sinuiksi menetyksensä kanssa. Äidin kuoleman vuosipäivänä Anna saa oudon, nimettömän kortin, jossa lukee: ”Itsemurhako? Mieti vähän.”

Anna alkaa epäillä, että hänen vanhempansa murhattiin, ja päättää selvittää totuuden näiden elämästä ja kuolemasta. Joku on kuitenkin sitä mieltä, että tietyt asiat olisi parasta jättää rauhaan. Riskeeraako Anna oman ja pienen vauvansa tulevaisuuden, jos hän ei anna menneiden olla?

”Clare Mackintoshin uusi sensaatio, joka pakottaa lukemaan vielä yhden luvun ja valvomaan myöhään. Siitä ei ole nyt epäilystäkään: hän on suuri lahjakkuus.” – Lee Child

Brittiläinen Clare Mackintosh työskenteli poliisina kaksitoista vuotta, mm. rikostorjuntayksikössä. Nykyisin hän kirjoittaa päätoimisesti ja asuu Walesissa aviomiehensä ja heidän kolmen lapsensa kanssa. Mackintoshin esikoisromaani Annoin sinun mennä oli Britanniassa vuoden 2015 parhaiten myynyt esikoisrikoskirja, ja se sai mm. Theakston`s Old Peculier Crime Novel of the Year -palkinnon. Seuraavaksi ilmestynyt Minä näen sinut meni ilmestyttyään suoraan Sunday Timesin listaykköseksi. Clare Mackintoshin teoksia luetaan yli 35 kielellä.

Alkuteos Let Me Lie

Suomentanut Päivi Pouttu-Deliére

438 sivua