Mediatiedote: Throne of Glass – Lasipalatsi päästää valloilleen säkenöivän salamurhaajasankarittaren

19.7.2017 09:05 | Gummerus

Amerikkalaisen Sarah J. Maasin menestysteos Throne of Glass – Lasipalatsi (Gummerus) aloittaa maailmalla järisyttävän suosion saavuttaneen seikkailufantasiasarjan, jonka keskiössä on vapaudestaan taisteleva sisukas salamurhaaja. Toimintaa, romantiikkaa, juonittelua, magiaa ja kasvutarinaa yhdistelevä Lasipalatsi on koukuttava romaani, jonka oikeudet on myyty jo 35 maahan.

Adarlanin hovin valtaistuinsaliin astelee pahamaineinen salamurhaaja. Hän ei ole tullut tappamaan julmaa kuningasta vaan lunastaakseen vapautensa. Jos hän päihittää hurjassa kilpailussa 23 varasta, salamurhaajaa ja soturia, hänet vapautetaan orjatyöstä suolakaivoksilta ja hänestä tehdään Kuninkaan Miekka. Hänen nimensä on Celaena Sardothien, ja hän on 18-vuotias nuori nainen. Kruununprinssi saa Celaenan raivoihinsa, kuninkaallisen vartioston kapteeni ottaa hänet suojatikseen, ja kaukaisen maan prinsessasta tulee hänen ystävänsä. Mutta linnassa lymyää jotain uhkaavaa, ja Celaenan kilvoittelu vapaudesta muuttuu selviytymiskamppailuksi. Hänen on käytävä taisteluun pahan kitkemiseksi ennen kuin se tuhoaa hänen maailmansa.

Throne of Glass – Lasipalatsi on yllätyksellinen YA-fantasia Game of Thronesin poliittisesta juonittelusta ja Nälkäpelin armottomasta kilpailusta nauttineille lukijoille. Veret seisauttavan toiminnan lisäksi hersyvää huumoria ja kipinöivää romantiikkaa huokuva Lasipalatsi vie eeppiselle matkalle ainutlaatuiseen maailmaan, jossa taikuus on laitonta ja kuolemanvaara arkipäivää.

Pakollista luettavaa eeppisen fantasian ystäville.

– USA Today

Yhdistelmästä kepeyttä, raakuutta ja fantasiaa syntyy rikas vaihtoehtotodellisuus, jonka kirkkaimpana tähtenä loistaa sähäkkä nuori nainen.

– Kirkus Reviews

Sarah J. Maas (s. 1986) aloitti Throne of Glass -sarjan kirjoittamisen vain 16-vuotiaana ja keräsi nopeasti verkossa ympärilleen suuren faniyhteisön. Nykyään Maas on yksi Amerikan suosituimpia fantasiakirjailijoita. Amazon ja Kirkus Reviews nimesivät Lasipalatsin yhdeksi vuoden 2012 parhaimmista kirjoista. Sarjaa on luonnehdittu Game of Thronesiksi naisille ja Celaenaa Frodon ja Jon Snown veroiseksi eeppiseksi sankariksi. Sarjan toinen osa Keskiyön kruunu ilmestyy suomeksi alkuvuodesta 2018.

Sarah J. Maas:

Throne of Glass – Lasipalatsi

Alkuteos Throne of Glass

Suomennos Sarianna Silvonen

450 sivua

Ilmestyy viikolla 29

Saatavilla myös sähkökirjana