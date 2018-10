Mediatiedote: Uusi suomennos Jussi Adler-Olsenin esikoisteoksesta Aakkostalo

Tanskan ykkösdekkaristi Jussi Adler-Olsen on tunnettu huippusuositusta ja monessa maassa palkitusta Osasto Q -sarjasta. Gummerus julkaisee nyt uudelleen suomennettuna Adler-Olsenin esikoisromaanin, alun perin vuonna 1997 ilmestyneen psykologisen jännärin Aakkostalo. Romaani sukeltaa syvälle ihmismielen syövereihin ja nostattaa kylmiä väreitä yhä yli 20 vuotta myöhemmin. Uudesta käännöksestä vastaa Adler-Olsenin Osasto Q -sarjan suomentaja Katriina Huttunen.

James ja Bryan, kaksi brittipilottia, ammutaan koneineen alas toisessa maailmansodassa, ja he päätyvät vihollislinjojen taakse. Miehissä viriää toivo, kun he onnistuvat kiipeämään junaan, joka kuljettaa haavoittuneita SS-miehiä itärintamalta kotiin. He tekeytyvät sairaiksi saksalaissotilaiksi aikomuksenaan paeta myöhemmin. Sen sijaan he päätyvätkin Aakkostaloon, suljettuun mielisairaallaan. Jos he paljastuvat, heidät teloitetaan vakoojina. Kuinka kauan voi esittää psyykkisesti sairasta mielen murtumatta oikeasti? Ja ovatko James ja Bryan ainoita tekosairaita?

”Tämä ei ole sotaromaani. Aakkostalo kertoo petoksesta. Petoksia esiintyy missä tahansa ihmissuhteessa, aviopuolisoiden kesken, työpaikalla tai äärimmäisissä oloissa, kuten Korean sodassa, buurisodassa, Iranin ja Irakin välisessä sodassa tai kuten tässä tarinassa, toisen maailmansodan aikana”, Jussi Adler-Olsen kertoo kirjassaan.

Jussi Adler-Olsen

Tanskalainen Jussi Adler-Olsen (s.1950) on saavuttanut suuren suosion muun muassa kotimaassaan, Saksassa ja Englannissa. Hänen teoksiaan on käännetty noin 40 kielelle. Aakkostalo on kirjailijan itsenäinen esikoisteos. Ratkaisemattomista rikoksista kertova seitsemän osainen Osasto Q -sarja täydentyy edelleen.

Adler-Olsen on saanut useita kirjallisuuspalkintoja, mm. Yhdysvalloissa, Euroopassa ja kotimaassaan Tanskassa. Hänen Pullopostia-kirjalle on myönnetty Lasiavain-palkinto Pohjoismaiden parhaasta rikosromaanista vuonna 2010. Ennen kirjailijanuraa hän on työskennellyt muun muassa kustannustoimittajana, näytelmäkirjailijana, kitaristina, säveltäjänä ja kääntäjänä.

Jussi Adler-Olsen, Aakkostalo

alkuteos Alfabethuset

suomentanut Katriina Huttunen

570 sivua