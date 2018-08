Mediatiedote: Vakoilujännärin kirjoittanut scifikirjailija Hannu Rajaniemi Helsinkiin elokuussa

Kvanttivaras-tieteisromaanitrilogiallaan lukijat ja kriitikot niin Suomessa kuin maailmallakin häikäisseen Hannu Rajaniemen neljäs romaani Kesämaa (Gummerus) on vuoteen 1938 sijoittuva vakoilujännäri. Se kuvaa vaihtoehtoista historiaa, jossa suurvallat mittelöivät kuolemanjälkeisen elämän valjastamisessa ja vakoojina toimii sekä eläviä että kuolleita. Rajaniemi antaa mediahaastatteluja kirjastaan Helsingissä 17.8. ja esiintyy Helsingin Taiteiden yössä 23.8.

"Hän ei nähnyt liekkejä. Aineellinen maailma oli haamulle näkymätön lukuun ottamatta sähköä ja elävien sielukipinöitä. Rakennukset ja kadut olivat hohtavien lankojen muodostamia luurankoja. Ihmisaivot hehkuivat kuin paperilyhdyt. Kaikki muu oli vaaleanharmaata utua vain. Hän olisi ollut tyystin eksyksissä, ellei hänen agenttinsa Inez Giralin ektofonin lähetin olisi auttanut häntä suunnistamaan Kesämaasta tänne sovittuun tapaamispaikkaan."

Eletään vuotta 1938, ja kuoleman ja murhan käsitteet ovat vanhentuneita. Tuonpuoleinen elämä jatkuu Kesämaan metropolissa – jos on sattunut ansaitsemaan pääsyn sinne. Britannian salaisen palvelun agentti Rachel White saa vihiä Kesämaassa asuvasta kaksoisagentista. Naisia vähättelevässä työympäristössä pyristelevä Rachel joutuu uransa kovimpaan taistoon, kun hän pyrkii nappaamaan miehen, jolla on ystäviä korkeissa viroissa.

”Tieteiskirjallisuus kertoo aina osittain nykypäivästä, jonka ilmiöitä se peilaa tulevaisuuteen tai – Kesämaan tapauksessa – vaihtoehtoisiin menneisyyksiin. Teknologioiden kuten tekoälyn rooli nykymaailmassa on muodostumassa niin merkittäväksi, että on houkuttelevaa kuvitella sille jumalaisia voimia. Kesämaan taustalla oleva oikea historia opettaa, että näin kävi myös lennättimen ja radion tapauksessa. Niiden kehitysvauhti oli niin huikea, että realistisiinkin mahdollisuuksiin sekoittui helposti mystiikkaa. Mutta viime kädessä kaikki teknologiat ovat työkaluja, joiden käyttötavoista päätämme me – ja niillä muokataan nimenomaan elävää, ei kuolemanjälkeistä elämää”, Hannu Rajaniemi kertoo.

Hannu Rajaniemi

Hannu Rajaniemi on syntynyt Ylivieskassa vuonna 1978. Matematiikkaa ja teoreettista fysiikkaa opiskellut Rajaniemi väitteli tohtoriksi säieteoriasta Edinburgin yliopistossa. Hän asuu tällä hetkellä Kaliforniassa, missä johtaa HelixNano-bioteknologiayhtiötä. Kesämaa on Rajaniemen neljäs romaani. Rajaniemi teki kansainvälisen läpimurron jo palkitulla esikoisromaanillaan Kvanttivaras (2011), joka on julkaistu tähän mennessä 17 kielellä. Kvanttivaras-trilogian lisäksi Rajaniemeltä on ilmestynyt novellikokoelma Näkymättömät planeetat (2016).

Hannu Rajaniemi, Kesämaa

alkuteos Summerland

suomentanut Tero Valkonen

320 sivua