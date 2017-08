Mediatiedote: Vallisaari, Kuninkaansaari, Lonna ja Isosaari – Aarresaaret-opas avaa Helsingin suosikkisaarten salat

Mediatiedote: Throne of Glass – Lasipalatsi päästää valloilleen säkenöivän salamurhaajasankarittaren 19.7.2017 09:05 | Tiedote

Amerikkalaisen Sarah J. Maasin menestysteos Throne of Glass – Lasipalatsi (Gummerus) aloittaa maailmalla järisyttävän suosion saavuttaneen seikkailufantasiasarjan, jonka keskiössä on vapaudestaan taisteleva sisukas salamurhaaja. Toimintaa, romantiikkaa, juonittelua, magiaa ja kasvutarinaa yhdistelevä Lasipalatsi on koukuttava romaani, jonka oikeudet on myyty jo 35 maahan.