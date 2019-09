Mediatiedote: Vanhemman mahdoton valinta – Clare Mackintoshin omaan perhetragediaan pohjautuva romaani pohtii isoja kysymyksiä

Ennakkotiedote: Gummerus julkaisee kirjan Antti Röngän ja Petri Tammisen kirjeenvaihdosta 4.9.2019 12:34:08 EEST | Tiedote

Silloin tällöin onnellinen (Gummerus) on kirja kahden kirjailijan, isän ja pojan, kirjeenvaihdosta. 23-vuotiaan Antti Röngän koulukiusaamisen pitkistä jäljistä kertova autofiktiivinen romaani Jalat ilmassa (Gummerus 2019) on ollut arvostelumenestys ja tämän syksyn puhutuin esikoisteos. Petri Tamminen on palkittu kirjailija, joka on kirjoittanut romaaneja, lyhytproosaa ja kuunnelmia. Viimeisimpänä häneltä on ilmestynyt romaani Musta vyö (Otava 2019). Kirjeenvaihtokirja Silloin tällöin onnellinen julkaistaan tammikuussa 2020.