Mediatiedote: Vanhemmuudesta hulvattomalla huumorilla

Englantilaisen Katie Kirbyn humoristinen Kuppi nurin – Kirja epätäydellisille vanhemmille (Gummerus) kuljettaa lukijan läpi vanhempana olemisen jännittävän, turhauttavan, raivostuttavan ja ihastuttavan pyörremyrskyn, aina raskaudesta päiväkodin aloittamiseen. Kirjassa on mahtavan rehellisiä tarinoita ja kuvituksia, jotka todistavat, että lapsia voi rakastaa täydestä sydämestä, vaikka he ovatkin aivan käsittämättömän ärsyttäviä.

Katie Kirby

Katie Kirby on sosiaalisen median ammattilainen, kirjailija ja piirtäjä. Hän asuu aviomiehensä ja kahden poikansa kanssa Hovessa, noin 90 kilometriä Lontoosta etelään. Kirby on 36-vuotias, mutta tuntee itsensä suunnilleen 19-vuotiaaksi. Hän arvelee saaneensa hyvät tutkintoarvosanat korkeakoulussa, koska on erittäin hyvä sepittäjä. Saatuaan lapsia hän päätti jatkaa tarinointia blogissaan, jossa tilittää elämän epäreiluutta.

Kuppi nurin – Kirja epätäydellisille vanhemmille

alkuteos Hurrah for Gin – A book for perfectly imperfect parents

Suomennos Marika Saastamoinen

375 sivua