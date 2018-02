Mediatiedote: Viesti käsityöntekijöille: ottakaa rennosti!

Mediatiedote: Anna Gavalda luotaa taitavasti ja herkästi ihmismielen haurautta 31.1.2018 11:11 | Tiedote

Lohikäärmetatuointi ja muita pintanaarmuja (Gummerus) on ranskalaisen novellitaiturin Anna Gavaldan uusi tarinakokoelma. Se on täynnä surua ja suuria menetyksiä, mutta siinä on myös kirjailijalle ominaista pienen ihmisen ymmärrystä ja toivoa. Gavaldan maailmassa on aina ilahduttava, havahduttava, hivenen anarkistinen särmä.