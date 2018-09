Mediatiedote: When somebody picks “your” blueberries

Sosiaalisessa mediassa erittäin suosittu Very Finnish Problems kirvoittaa synkkyyteen taipuvaiset suomalaiset nauruun. Brittiläissyntyinen Joel Willans jatkaa hauskoja oivalluksia suomalaisuudesta kirjassaan More Very Finnish Problems (Gummerus). Kirja sisältää humoristisia ja samaistuttavia väitteitä Suomesta ja suomalaisuudesta, joita on havainnollistettu Willansin somessa tykätyillä Suomi-aiheisilla meemikuvilla.

Englanninkielinen kirja sopii erinomaisesti ulkomaalaisille Suomen ystäville sekä itseironian taidon hallitseville suomalaisille. Pilke silmäkulmassa kirjoitettu More Very Finnish Problems on hyvänmielinen rakkaudenosoitus maalle, josta löytyy niin paljon hyvää, vaikka suomalaiset eivät sitä itse uskoisi. Kirjan avulla suomalaiselle lukijalle avautuu mahdollisuus nähdä kotimaa ja suomalaisuus objektiivisesta näkökulmasta. Joel Willans

Joel Willans (s. 1972) muutti Suomeen rakkauden perässä ja huomasi rakastuneensa koko maahan. Alun perin hänen suunnitelmansa oli jäädä vain muutamaksi kuukaudeksi, mutta 16 vuotta myöhemmin hän löytää itsensä yhä täältä. Joel on Britanniassa palkittu kirjailija, yksi digimarkkinointiyritys Ink Tank Median perustajista ja mm. Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa suosittujen Very Finnish Problems ja Very Brexit Problems -sivustojen isä. Willansilta on aikaisemmin ilmestynyt kirja 101 Very Finnish Problems (2017). Facebook: https://www.facebook.com/veryFinnishproblems/

Twitter: @Joelwillans

Twitter: @SoVeryFinnish

Instagram: @veryfinnishproblems Joel Willans, More Very Finnish Problems

191 sivua

