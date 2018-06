Mediatiedote:Gummerus julkaisee elokuussa Kamila Shamsien Women’s Prize for Fiction -palkitun romaanin

Pakistanissa syntynyt mutta sittemmin Lontooseen asettunut Kamila Shamsie on saanut Women’s Prize for Fiction -kirjallisuuspalkinnon, joka on yksi Ison-Britannian arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista. Gummerus julkaisee palkitun Home Fire -romaanin elokuussa nimellä Joka veljeään vihaa. Kirjan on suomentanut Kristiina Drews.

Women's Prize for Fiction -raati perustelee valintaansa: "Valitsimme kirjan, joka mielestämme puhuttelee juuri tässä ajassa. Joka veljeään vihaa kertoo identiteetistä, lojaliteettien ristiriidoista, rakkaudesta ja politiikasta. Sen teemojen ja rakenteen hallinta on mestarillista."



Joka veljeään vihaa on ravisuttava kertomus muslimiperheiden elämästä terrorismin varjossa. Se kuvaa Pohjois-Lontoossa kasvaneen Isman kipuilua omien unelmien toteuttamisen ja nuoremmista sisaruksista huolehtimisen välillä. Mitä sisarukset voivat tehdä kun selviää, että heidän veljensä on kadonnut kulkiessaan tuntemattomaksi jääneen jihadisti-isänsä jalanjäljillä ja päätynyt konfliktialueelle Syyriaan? Kamila Shamsie

Pakistanilaissyntyinen Kamila Shamsie on Britannian arvostetuimpia nykykirjailijoita. Women’s Prize for Fiction -palkittu Joka veljeään vihaa oli ehdolla myös kansainvälisen Man Booker -palkinnon saajaksi. Häneltä on aiemmin suomennettu teokset Poltetut varjot (2010), Kartanpiirtäjä (2011) ja Jumala joka kivessä (2015). Kamila Shamsie, Joka veljeään vihaa

alkuteos Home Fire

suomentanut Kristiina Drews

ilmestyy suomeksi viikolla 33

