Meditatiivisen musiikin vuorovaikutus ei tarvitse muodollisen konsertin rituaaleja

Säveltäjä ja pianisti Eero Hämeenniemen kirjoittama tietoteos esittelee musiikin ja meditaation suhdetta. "Kun musiikki täyttää mielen - Ajatuksia meditatiivisesta kuuntelusta ja soittamisesta" (2019) puhuttelee niin kuulijoita kuin muusikoita.

Säveltäjä ja pianisti Eero Hämeenniemen uutuuskirja kertoo sen, mitä tapahtuu kun ihminen onnistuu täysin keskitymään musiikkiin. Hämeenniemen omien kokemusten lisäksi ääneen pääsee myös joukko kuuntelijoita sekä muusikoita.

Meditatiivisen eli meditaation keinoja hyödyntävä musiikki voi avata uusia näkökulmia niin tottuneelle alan ammattilaiselle kuin satunnaiselle kuuntelijalle. Tavallisesta esitystilaisuudesta poiketen meditatiivinen musiikki tarjoaa vapaamuotoisessa ympäristössä tilaa kohtaamiselle sekä läsnäololle. Meditatiivisesta musiikista pystyvät nauttimaan kaikki. Tietoista keskittymistä sekä läsnäoloa hyödyntämällä musiikin edut voivat vastata samoja kuin esimerkiksi rentoutumisharjoituksissa ja joogassa.

Musiikin lisäksi meditaatiolla on pitkä kulttuurihistoriallinen tausta ihmiskunnan kehityksessä, ja kirja esittää myös katsauksen tähän historiaan.

Kun musiikki täyttää mielen - Ajatuksia meditatiivisesta kuuntelusta ja soittamisesta (2019) julkaisi kesällä 2019 helsinkiläinen yleiskustantamo Basam Books.

Eero Hämeenniemi on säveltäjä ja pianisti, joka vuosien varrella on soittanut kymmeniä meditaatiokonsertteja eri puolilla maailmaa. Monet kuulijat ovat kertoneet hänelle, etteivät he ole koskaan aiemmin kokeneet musiikkia yhtä voimakkaasti ja syvästi kuin näissä epämuodollisissa tilaisuuksissa, joissa polttopisteessä on itse musiikki ja mahdollisimman keskittynyt kuunteleminen. Kuulijat saavat istua tuoleissa tai maata matoilla valintansa mukaan. Tilaisuuksista puuttuvat kumartelut, aplodit ja kukitukset.