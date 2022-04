Meeat tuo grillikesään lihattoman pippuripihvin ja vegaaniset artesaanimakkarat

Yksi kevään uutuuksista on innovatiivinen ja täysin uudenlainen kasvipohjainen pihvi Meeat Pepper Steak. 100-prosenttisesti kasvipohjainen premium-pihvi on maultaan lihaisa ja sen rakenne muistuttaa lihasyineen täyslihapihviä. Sen voi paistaa täyslihapihvin tapaan grillissä ja tarjoilla sesongin kasvisten kera. Proteiinipitoisen tuotteen pääraaka-aine on vehnä.

“Suomalaiset rakastavat grillaamista ja maukkaita pihvejä. Siksi halusimme tuoda markkinoille kasvipohjaisen täyslihapihviä vastaavan tuotteen. Burgerin väliin tarkoitettuja kasvispihvejä on saatavilla useampia, mutta vegaaninen täyslihapihvi on ainoa laatuaan”, Meeatin myyntijohtaja Mari Lilja sanoo.

Meeatin valikoimassa on jo grillimakkaroita, mutta tänä keväänä kuluttajien lautasille haluttiin tuoda myös entistä paremmat artesaanimakkarat. Meeat Provence Sausage ja Meeat Chorizo Sausage tuovat kiivaimpaan grillikauteen premium-laatua ja makua. Provence-makkarassa maistuvat Etelä-Ranskan yrtit ja tulista Chorizoa maustavat savupaprika ja valkosipuli.

“Kuluttajat ovat toivoneet paljon kasvispohjaisiin makkaroihin napsahtavaa kuorta, sillä usein ne ovat rakenteeltaan pehmeitä. Nyt toiveeseen on vastattu!”

Maukkaat uutuusmakkarat sopivat mainiosti grilliin ja vaikkapa hodarin väliin. Fermentoidusta härkäpavusta valmistetut artesaanimakkarat ovat soijattomia ja gluteenittomia.

Meeat kehittää herkullisia ja kestäviä kasvipohjaisia tuotteita, joilla on helppo korvata liha arkisissa ja tutuissa resepteissä. Meeat-tuotteiden raaka-aineena käytetään muun muassa herneproteiinia, vehnää ja härkäpapua. Meeatilla on valikoimassaan yli 30 kasvipohjaista tuotetta makkaroista kastikkeisiin.

Artesaanimakkarat ja Meeat Pepper Steak löytyvät nyt hyvinvarusteltujen kauppojen kylmähyllyistä.