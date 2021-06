Meemiosakkeen vaihto nousee taas – Yhdysvaltojen osuus osakekaupasta silti laskussa

Jaa

Danske Bankin suomalaisasiakkaat keskittyivät toukokuun osakekaupassa jälleen alkuvuotta enemmän Eurooppaan. Yhdysvaltojen netto-ostetuimmaksi nousi meemiosake AMC.

Yhdysvaltojen osuus Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekaupoista on edelleen laskussa verrattuna alkuvuoteen. Osakekaupasta Yhdysvaltojen markkinoilla käytiin nyt reilut 8 prosenttia, kun vielä helmikuussa osuus oli lähes 20 prosenttia.

”Euroopan nouseminen suurempaan rooliin on loogista, sillä Yhdysvaltojen markkinat ovat nousseet poikkeuksellisen kalliiksi. Euroopassa on myös enemmän potentiaalia, kun maanosan taloudet alkavat avautua koronarokotuksien edetessä”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Yhdysvaltojen markkinoilla vaihdetuimmaksi ja netto-ostetuimmaksi osakkeeksi nousi elokuvateatteriketju AMC, joka on kärsinyt koronasta, mutta noussut tänä vuonna meemiosakkeena. AMC:tä on ostettu erityisesti viime ja tällä viikolla.

”AMC:n nousu muistuttaa hyvin paljon Suomessa enemmän huomiota saaneen GameStopin tilannetta. Osaketta tukee toki myös koronarajoitusten vähentyminen ja siten elokuvateatterien avautuminen. Osakkeen nousua on kuitenkin lietsottu piensijoittajien keskustelupalstalla ja osaketta on shortattu paljon. Tämä on tuottanut tappioita shorttaajille”, Kemppainen sanoo.

Suomessa tutut nimet kärjessä

Suomen osuus osakekaupasta oli toukokuussa vajaat 80 prosenttia, joka on lähes sama kuin vuosi sitten. Vaihdetuimpien osakkeiden kärjestä löytyvät tutut nimet Nokia, Sampo, Outokumpu, Fortum ja Nordea. Netto-ostetuimmaksi nousi Fortum. Kasvuosake Qt nousi kolmanneksi netto-ostetuimmaksi.

”Qt:n nousu on ollut vauhdikasta ja osake on kallistunut paljon. Toukokuussa moni näyttää hyödyntäneen osakkeen väliaikaisen hinnan laskun ja ostaneen osaketta”, Kemppainen sanoo.

Kolmanneksi eniten osakekauppaa käytiin toukokuussa Saksassa, jonka osuus Danske Bankin suomalaisasiakkaiden kaupoista on ollut kasvussa viime vuodet. Saksan netto-ostetuin osake on matkailujätti TUI.

”TUI:n ja viidenneksi netto-ostetuimman Airbusin korkea sijoitus netto-ostetuimpien listalla kertoo siitä, että moni sijoittaja etsii yhtiöitä, jotka ovat kärsineet koronasta ja hyötyvät olojen normalisoitumisesta. Silti kannattaa muistaa, että moniin yhtiöihin tätä talouksien avautumista on hinnoiteltu jo viime syksystä, kun tieto rokotteiden tehosta levisi”, Kemppainen sanoo.

Danske Bankin suomalaisasiakkaiden osakekauppa toukokuussa 2021

Maa 2017 2018 2019 2020 2021 Suomi 86,7 % 89,0 % 87,1 % 79,9 % 79,5 % Yhdysvallat 2,1 % 2,5 % 4,2 % 9,5 % 8,3 % Saksa 1,7 % 1,5 % 1,8 % 2,8 % 3,5 % Ruotsi 4,2 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 2,5 % Norja 1,4 % 1,1 % 1,2 % 1,9 % 0,7 %

Yhdysvallat Vaihdetuimmat Osuus maan vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät AMC Entertainment Holdings Inc. - A 6,8 % AMC Entertainment Holdings Inc. - A NIO Inc. ADR A NIO Inc. ADR A 3,9 % Palantir Technologies Inc Airbnb Inc A Plug Power Inc. 3,3 % Ballard Power Systems Inc (USD) QUALCOMM Inc. (US) Airbnb Inc A 2,7 % BioNTech SE (ADR) Tilray Inc QUALCOMM Inc. (US) 2,3 % Enphase Energy Inc Co-Diagnostics Inc Suomi Vaihdetuimmat Osuus maan vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Nokia Oyj (FI) 12,5 % Fortum Oyj Sampo Oyj A Sampo Oyj A 11,8 % Kesko Oyj B Outokumpu Oyj Outokumpu Oyj 7,6 % Qt Group Oyj TietoEVRY Corporation Fortum Oyj 7,5 % Neste Oyj Stora Enso Oyj R Nordea Bank Abp (FI) EUR 5,2 % Nokia Oyj (FI) Tecnotree Oyj Saksa Vaihdetuimmat Osuus maan vaihdosta Netto-ostetuimmat Nettomyydyimmät Bayer AG 8,6 % TUI AG (DE) Bayer AG Deutsche Bank AG (Regd.) 7,9 % Deutsche Post AG Volkswagen AG (Pref) Deutsche Lufthansa AG (Regd)(Vink) 5,0 % SAP SE (Ord) Deutsche Telekom AG (Regd) adidas AG Reg. 4,8 % Siemens AG (Regd) adidas AG Reg. Fresenius SE & Co. KGaA 4,4 % Airbus SE (DE) Symrise AG

Tietoa vertailusta

Osakkeiden ostomaat perustuvat Danske Bankin suomalaisten asiakkaiden tekemiin kauppoihin toukokuussa 2021.

