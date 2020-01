Mehiläinen ja Yliopiston Apteekki aloittavat laajan ja tiiviin yhteistyön asiakaskokemuksen parantamiseksi

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut nopeasti ja sujuvasti yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläinen hoitaa, hoivaa ja huolehtii vuosittain yli 1,2 miljoonasta asiakkaasta. Mehiläisen yli 440 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 18 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.

Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston omistama yhteiskunnallinen yritys, jonka palveluksessa työskentelee 1000 henkilöä Suomessa. Tuottomme ohjataan suomalaiseen koulutukseen ja tutkimukseen. Palvelemme valtakunnallisesti kuluttajia sekä yli tuhatta terveydenhuollon yksikköä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Asiakaskokemuksemme on palkittu Suomen kolmen parhaan joukossa 2019. Apteekkejamme on Suomessa 13 paikkakunnalla ja verkossa ya.fi