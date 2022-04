Meijerin silta Orimattilassa uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 3.5. klo 8.00

Petikkovägens anslutningsfiler västerut vid Ring III i Vanda stängs för trafik under tiden mellan den 20 april och den 31 oktober 2022 – trafiken styrs till en omväg 20.4.2022 14:43:08 EEST | Tiedote

Vid stamväg 50 som ansluter till Petikkovägen i Vanda (väg 50/5/695-358) stängs körfilerna västerut helt för trafik under tiden mellan den 20 april och den 31 oktober 2022. Den tillfälliga avstängningen av vägen görs på grund av en sanering av avloppet för stamvatten som genomförs av HRM i Kivistö och nordöstra Esbo. Anslutningsfilerna västerut stängs för trafik onsdagen den 20 april 2022 kl. 19.00 och öppnas igen för trafiken senast på måndagen den 31 oktober 2022 kl. 6.00. Trafiken på Petikkovägen styrs till en omväg. Omvägen går längs Vichtisvägens ramp ((21508/34) till Vichtisvägen (väg 120) och via Tegelpojkslänken (41075, gatunät) till Petikkovägen i enlighet med den bifogade omvägsplanen. Omvägens längd är 1,6 km. Bilaga: Omfartsvägen under arbetet.