Meikkivinkit ja käsityötekniikat haltuun

Osaava Nainen -tapahtuma järjestetään yhdessä Terve Olo ja Outlet-tapahtumien kanssa Turun Messukeskuksessa 26.-28.10. Kaikkiaan noin 220 yritystä osallistuu tapahtumaan ja lisäksi messuilla esiintyy kymmeniä mielenkiintoisia vieraita puheenvuoroineen ja tietoiskuineen. Tapahtumassa käydään muun muassa mielenkiintoinen paneelikeskustelu, jonka aiheena on Tekoälyn haasteet ja mahdollisuudet. Keskustelun järjestää Henry ry.

Messulauantaina ja -sunnuntaina messujen juontajana nähdään Heidi Sohlberg. Lauantaina tapahtumassa esiintyy myös mm. meikkitaiteilija Ida Ekman. Miss Turku -kilpailun voittaja julkistetaan sunnuntaina 28.10.

Käsityötekniikat ja yritykset mukana

Osaava Nainen -messuilla tehdään tutkimusmatka mm. erilaisiin käsitöihin ja käsityötekniikoihin. Suomen käsityöyrittäjät ry:n korttelissa on mukana yli kymmenen käsityöyritystä. Pääosassa on kotimainen käsityöosaaminen. Lisäksi alueella on mahdollisuus tutustua mm. Taito Varsinais-Suomen kanssa vuoden käsityötekniikkaan, kirjontaan. Mukana on myös mm. maksuton kanavakirjontapaja nopeimmille. Kantapääklinikalla neulotaan villasukkaan perinteinen kantapää. Kotilaiturin neuletreeneihin voi osallistua koko messujen ajan.

Vinkit meikkaukseen

Messuilla esiintyy myös suosittuja meikkitaiteilijoita. Meikkitaiteilija Ida Ekman järjestää messuilla editorial-meikkauksen oppitunnin lisäksi fanitapaamisen. Myös meikkaaja-maskeeraaja Miia Ezen vierailee messuilla kertomassa vinkit meikkaukseen. Tapahtumassa voi myös kuvauttaa itsensä. Tarjolla on profiilikuvausta, johon sisältyy pikameikkaus ja -kampaus sekä valokuvat.

Valmennusta hyvinvointiin

Osaava Nainen sisältää monipuolisen kirjon erilaista terveyteen, hyvinvointiin ja elämään liittyvää puheenvuoroa. Luvassa on mm. Fashion Teamin muotinäytöksiä, mentaalivalmennusta ja Tuhkimotyöpaja, jossa rakennetaan oman elämän menestystarinoita. Messujen puheenvuoroissa etsitään mm. unelmaduunia, etsitään omaa ääntä ja erotutaan olemalla aito. Mukana on myös ryhmävalmennusta.

Tietoa saa myös mm. ärsyttävästä sisäilmasta. Oireilusta ja terveyden tukemisesta puhuu LKT, lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela.

Messut avoinna 26.-28.10. Turun Messukeskuksessa

perjantaina ja lauantaina kello 10-18, sunnuntaina kello 10-17

