Meillä kaikilla on mieli, mutta kukaan ei ole antanut siihen käyttöohjeita!

Jenni Sofia: Mielen käyttöohjeet. Kuinka luot todellisuutesi

Ilmestyy 24.8.2023

Mielessä piilee valtava voima, mutta miten mieli toimii, miten se meihin vaikuttaa ja kuinka sitä voi hyödyntää? Olemme usein tunteidemme ja ajatustemme vietävänä – mieli saattaa toistaa vanhoja ohjelmointeja, joita olemme oppineet lapsuudessa, se saattaa kertoa meille rajoittavaa tarinaa itsestämme tai syöttää meille ajatusvääristymiä. Mielen käyttöohjeet tarjoaakin työkalupakin, jonka avulla voi opetella tulemaan tietoiseksi automaattisista ja tiedostamattomista mielen toiminnoista ja oppia ymmärtämään mieltään.

Käytännönläheinen teos etenee läsnäolon harjoittelusta tunteiden hyväksymiseen ja niiden ohjaamiseen, ajatusten ja sisäisen puheen tarkasteluun ja mielikuvaharjoittelun hyödyntämiseen. Ajatukset syntyvät uskomuksista, ja siksi on hyödyllistä pysähtyä myös pohtimaan, millaiset uskomukset ohjaavat sitä, miten näemme itsemme ja ympäristömme. Teoksessa kiinnitetään huomiota myös kehoon ja hengitykseen – miten ne vaikuttavat mielialaamme? Keho on aina ajattelua vahvempi, joten hyvinvoiva hermosto on avain tyytyväiseen oloon.

Mielen käyttöohjeet yhdistelee muun muassa aivotutkimusta, psykologiaa ja NLP:tä tiiviiksi ja helppotajuiseksi paketiksi, joka avaa uuden näkökulman hyvinvointiin ja itsensä johtamiseen. Lukuisat harjoitukset opettavat tarkastelemaan ajatuksia, ottamaan tunteita vastaan ja keskittymään läsnäoloon.

Jenni Sofia on mentalisti ja mentaalivalmentaja. Ihmisen mieli ja sen salaisuudet ovat kiehtoneet häntä lapsesta asti, ja innostus itsensä kehittämiseen on tuonut hänet nykyisen ammattinsa pariin. Mentalistina Jenni Sofia luo mieleenpainuvia ja viihdyttäviä illuusioita ja havahduttaa, kuinka mieltä voi johdatella ja harhauttaa. Valmentajana hän antaa asiakkailleen työkaluja siihen, kuinka mieli toimii ja miten sitä voi hyödyntää. Hän auttaa yksilöitä ja yrityksiä löytämään henkistä suorituskykyä, voimavaroja ja täyttä potentiaalia.

Tänä syksynä Jenni Sofia esiintyy Turun Linnateatterissa 1.9. ensiesityksensä saavassa teoksessa nimeltä Illuusio jossa elämme. Vuorovaikutteinen mentalisminäytelmä on ennennäkemätön konsepti Suomessa.