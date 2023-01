”Meitä ei pysäytä mikään” - F-liigan naisten sarjan kehitystyö etenee

Taustalla on viestintätoimisto Kaimanan tekemä taustatutkimus naisten sarjan tilanteesta ja kaupallisen arvon kasvattamiseen liittyvistä kehityskohteista. Projektissa on ollut mukana sekä naisten sarjan joukkueet että aktiivipelaajia. Projektissa on kartoitettu sarjan nykytilanne ja seuraavat askeleet F-liigan naisten sarjan kaupallisen arvon kehittämiseksi.

Työtä on tehty yhdessä joukkueiden kanssa jo keväästä 2022 lähtien. F-liigan naisten sarjan joukkueet ja aktiivipelaajia osallistettiin Kaimanan tekemiin nykytilan haastatteluihin, jonka pohjalta työstä tunnistettiin yhteisesti taklattavat haasteet. Näitä olivat talous ja resurssit, pelaajat ja pelaajapolku, yleisö ja pelitapahtumat sekä mielikuva ja tunnettuus.

- F-liigan naisten sarjan joukkueet osallistuivat lisäksi yhteiseen Unelma Workshoppin, jossa luotiin F-liigan naisten sarjalle oma visio, tavoite ja laajennettu F-liigan naisten sarjan bränditarina tukemaan kaupallisen arvon kasvua ja kiinnostavuuden lisäämistä. Kaimanan työn rinnalla kulki F-liiigan naisten sarjajärjestelmän kehittäminen, jonka pohjalta 2023-2024 naisten sarjaa pelataan 12 joukkueen lohkossa. Lisäksi yhteistyössä seurojen kanssa seurakehityksen toteuttama Säbäkipinä tukee pelaajamäärien kasvattamista tyttöpuolella. Tämän nähdään olevan kaiken muun työn ohella erittäin keskeisessä asemassa F-liigan naisten sarjan kilpailullisuuden kehittämisessä ja sitä kautta myös kaupallisen arvon kasvattamisessa, Salibandyliiton ja F-Liigan hallituksen edustaja Arja Kilpeläinen kertoo.

Visio: Naisten F-liiga tiedetään huippu-urheilijoista koostuvana salibandyn merkittävänä sarjana, joka viihdyttää lajin seuraajia niin Suomessa kuin kansainvälisesti.​ Tavoite: F-liigan naisten sarja on Suomen seuratuin ja kaupallisesti menestyksekkäin naisten palloilusarja vuonna 2030.

Kaimanan työhön pohjautuen kesällä 2023 sarjapalaverissa joukkueet tunnistivat tärkeimmät konkreettiset asiat kaudelle 2022-2023, joita lähdetään yhteisesti viemään askel kerrallaan eteenpäin.

- Tämän työn seurauksena on F-liigan naisten sarjalle luotu oma mediakortti joukkueille, joka toimii yhteistyökumppaneiden myynnin tukena. Lisäksi sovittiin, että uuden bränditarinana kautta joukkueiden ja pelaajien yhteisellä viestinnällä lisätään naisten sarjan tunnettuutta ja sitä kautta kiinnostavuutta, F-liigan toimitusjohtaja Kimmo Nurminen avaa.

Kolmantena konkreettisena tekona nostettiin pelitapahtumien kehittäminen ja yhteisten teemoitettujen tapahtumaotteluiden järjestäminen. Tapahtumien kehittämisen tueksi 2023 tammikuusta joukkueet kokoontuivat Suvi Nurmen House of Good Feelings Oy pitämään Tunne ottelutapahtumat -valmennukseen ja tämä työ jatkuu Suvin ja joukkueiden henkilökohtaisilla tapaamisilla, joissa pureudutaan jokaisen joukkueen omien tapahtumien kehittämiseen.

- Kevään aikana on tarkoitus yhdessä joukkueiden ja pelaajien kanssa tulla ulos uudistetulla bränditarinalla ja luoda yhteinen playoff-tapahtumaottelu kierros nostattamaan kiinnostusta F-liigan naisten sarjaa kohtaan. Pelaajille pidetään myös kevättalven aikana tilaisuus, jossa yhdessä pohditaan, miten he voivat olla mukana yhteisten tavoitteiden saavuttamisen tukena esim. oman brändin rakentamisen kautta, F-liigan myynti- ja kehitysjohtaja sekä naisten liigan johtoryhmän puheenjohtajana toimiva Mikko Aikko kertoo.

Projekti on lähtenyt mainiosti liikkeelle. Yhteistyö seurojen kanssa on ollut heti toimivaa.

- Voi aidosti sanoa, että tämänhetkinen matka on jo osoittanut sen, että tahtoa löytyy lähteä ratkomaan haasteita ja rakentaa yhä kaupallisesti ja yleisöä kiinnostavampaa F-liigan naisten sarjaa, jolla mahdollistetaan myös pelaajien yhä ammattimaisempi mahdollisuus kilpaurheiluun. Arja toteaakin, että slogan ”meitä ei pysäytä mikään” kuvastaa hyvin sitä millaisella asenteella onnistumme yhdessä, alusta alkaen mukana ollut Kilpeläinen kiteyttää.