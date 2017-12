Menestyksekäs vuosi vauhdittanut ohjelmistotalo BearIT:n kasvua

Vauhdikkaan kasvun myötä ohjelmistotalo BearIT on kuluneen vuoden aikana saavuttanut menestystä tunnetuissa kilpailuissa sekä lähes kaksinkertaistanut henkilöstömääränsä. Nyt yrityksellä on käynnistymässä ohjelmistoalan osaajille tarkoitettu työvoimakoulutusohjelma.

Deloitte julkaisee vuosittain 50 eniten liikevaihtoaan kasvattaneiden teknologiayritysten nimet Technology Fast50 -listallaan. Perjantaina 1.12. julkistettiin tämän vuoden lista, ja tamperelainen ohjelmistotalo BearIT sijoittui listalle sijalle 7. Viimeisten neljän vuoden aikana yritys on kasvattanut liikevaihtoaan yli 1000 prosenttia. "Osasin odottaa, että olemme listalla mukana, mutta en odottanut ihan näin korkeaa sijoitusta. Tämän vuoden listalla oli mukana monta muutakin tamperelaista yritystä, mikä varmasti on omiaan lisäämään kaupungin houkuttelevuutta erityisesti teknologia-alalla", toimitusjohtaja Teemu Karhu toteaa.

Vuosi 2017 on ollut BearIT:lle menestyksekäs myös työllistämisen näkökulmasta. Tämän vuoden aikana yritys on lähes kaksinkertaistanut henkilöstömääränsä ja on parhaillaan mukana pirkanmaalaisen Vuoden työnantaja 2017 -kisan finaalissa yhdeksän muun yrityksen kanssa. Yrityksiä on voinut ilmoittaa mukaan kisaan kuka tahansa, ja kisa ratkeaa tammikuun lopussa. "Tänä vuonna yrityksemme hyvä työnantajakuva on saanut selkeästi enemmän näkyvyyttä. Finaalipaikka Vuoden työnantaja -kisassa on jo itsessään huikea saavutus meille, tuntuu hienolta olla ehdokkaana näin kovien yritysten joukossa. Ehdokkuus on myös osoitus siitä, että teemme asioita oikein", Karhu toteaa.

Työpaikat kaiken pohjana

Loppuvuodesta on käynnistymässä yrityksen oma, täysin uudenlainen ohjelmistoalan osaajille tarkoitettu LearnIT-työvoimakoulutus, jossa yrityksen omat, kokeneet asiantuntijat kouluttavat alan työttömiä osaajia muihin yrityksiin. Näin pystytään vastaamaan paremmin alan osaajapulaan. "Olemme saaneet ohjelmaan reilu sata hakemusta, ja joukossa on paljon todella kovia osaajia. Vaikka olimmekin jo entuudestaan tietoisia alan työttömyystilanteesta, hakemusten määrä ja taso yllättivät silti. Tässä meillä riittää jatkossakin työtä tehtäväksi, jotta alan osaajien teknologiaosaaminen saadaan päivitettyä, ja sitä kautta työllistymismahdollisuudet paranevat", Karhu sanoo.

Ensi vuonna yritys suunnittelee edelleen kasvavansa ja laajentavansa liiketoimintaansa. Kaiken kasvun pohjana ovat kuitenkin Karhun mukaan työpaikat. "Tämä vuosi on ollut meille kaiken kaikkiaan erittäin hieno, ja haluan kiittää asiantuntevia työntekijöitämme erinomaisesta työstä. Odotamme innolla, mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Haluamme kasvun olevan kuitenkin kestävää - tärkeintä on, että työpaikat säilyvät ja työntekijöillemme riittää töitä."