Menestyskirjailija Heather Morris ja Venäjän vastarintaliikkeen Kira Jarmysh kirjamessuille

Helsingin kirjamessujen päävieras on menestyskirjailija Heather Morris. Hän nousi maailmanmaineeseen koskettavalla romaanillaan Auschwitzin tatuoija. Uusin romaani Kolme sisarta perustuu kolmen keskitysleiriltä pelastuneen siskoksen, Livian, Magdan ja Cibin, tarinaan. Morris esiintyy lauantaina 29.10. klo 13.30.



Toinen ulkomainen vieraamme on Kira Jarmysh. Aleksei Navalnyin lehdistösihteeri on nykyään Venäjän ulkomailla oleskelevan vastarinnan kasvot. Naisten selli nro 3 on hänen esikoisromaaninsa, joka perustuu hänen kokemuksiinsa Venäjän nykytodellisuudesta. Jarmysh esiintyy torstaina 27.10. kello 16.



Kotimaisista kirjailijoista vieraana ovat muun muassa Markus Leikola ja Ukraina-kirja Sodan ja rauhan kronikka, seksipositiivisista tietokirjoistaan tunnetun Salla Nazarenko esikoisromaanin Miehen tuoksu julkistuksessa, pomottajista kirjan Teette niin kuin minä sanon kirjoittanut Ari Turunen, kauhukirjailija Niklas Ahnberg lukiolaisten haastateltavana Poika joka käveli vetten päällä -kirjasta ja dekkarikirjailijat Tuire Malmstedt ja Kari Haakana.

Katso koko vieraslistaus alta.



Heather Morrisin pressitapaaminen on lauantaina 29.10. klo 10. Kira Jarmyshin pressi on perjantaina 28.10. klo 10. Lisätiedot paikasta, ilmoittautumiset sekä haastattelupyynnöt: Aula & Co / Nora Varjama, puh. 050 547 6868





Aulan kirjailijavieraat ja keskustelut Helsingin kirjamessuilla

Heather Morris

Heather Morris on Australiassa asuva menestyskirjailija, joka pongahti maailmanmenestykseen romaanillaan Auschwitzin tatuoija. Suomessa kirjoja on eri formaateissa myyty lähes 300 000 kappaletta. Hänen uusin romaaninsa Kolme sisarta perustuu kolmen keskitysleiriltä pelastuneen siskoksen, Livian, Magdan ja Cibin, tarinaan. Morrisin haastattelu on lauantaina 29.10. klo 13.30 Hakaniemi-lavalla.

Kira Jarmysh

Torstaina 27.10. klo 16.00 voi Hakaniemi-lavalla kuunnella Putinin hallinnon etsintäkuuluttamaa Kira Jarmyshia. Hän on Aleksei Navalnyin tiedottaja, joka pakeni Venäjältä Suomen kautta ja oleskee tällä hetkellä tuntemattomassa paikassa. Naisten selli nro 3 on hänen esikoisromaaninsa, joka perustuu kokemuksiin Venäjän nykytodellisuudesta.

Kotimaisissa vieraissa:

Niklas Ahnberg

Niklas Ahnberg uutuutensa Poika joka käveli vetten päällä on Daniel Dark -trilogian ensimmäinen osa. Jännityskertomuksen tavoin etenevän tarinan keskiössä on myyttien ja mysteerien värittämä rinnakkaistodellisuus. Tällaista fantasiaa ei Suomessa aiemmin ole julkaistu. Ahnbergin haastattelua voi seurata torstaina 27.10. klo 14.00 (Kallion lukion Kallio-lava)

Kari Haakana

Torstaina Töölö-lavalla esiintyvä Kari Haakana on kirjoittanut koko ikänsä ja työskennellyt pitkään Ylellä. Hänen esikoisdekkarinsa Välitön uhka on tiukka ja koukuttava trillerisarjan aloitus, joka kuvaa fiktion keinoin poliittisen väkivallan voimistumista nyky-Euroopassa. Haakanan haastattelu alkaa klo 14.30.

Markus Hotakainen

Palkittu tietokirjailija, tiedetoimittaja ja suomentaja Markus Hotakainen on kirjoittanut useita tähtitiedettä ja avaruustutkimusta käsitteleviä tietokirjoja. Hänen uutuusteoksensa Tähtititeteen naiset nostaa esiin naisia, jotka ovat jääneet tähtitieteessä täysin huomiotta, mutta tehneet maailman muotoutumisen kannalta merkittävää työtä. Tähtitieteistä voi kuunnella Suomenlinna-lavalla perjantaina 28.10. klo 16.30.

Markus Leikola

Markus Leikola on seurannut Ukrainan ja Venäjän suhteita jo 40 vuotta. Sodan ja rauhan kronikka on oivaltava teos, jossa sotatoimet, diplomatia, kulttuuri, talous ja viestintä kietoutuvat yhteen. Leikola on palkittu kirjailija ja toimittaja, jonka tietämyksellä ei ole rajoja. Leikolaa pääset kuuntelemaan Senaatintori-lavalle perjantaina 28.10.

Tuire Malmstedt

Esplanadi-lavalla lauantaina 29.10. klo 12.00 esiintyy dekkaristimme Tuire Malmstedt. Hän on Pieksämäellä asuva kirjailija ja opettaja, jonka uutuusteos Lumihauta jatkaa Metso & Vauramo -sarjaa hyytävässä pohjoisessa luonnossa.

Esikoisteos Pimeä jää palkittiin Suomen dekkariseuran Vuoden esikoisdekkari -palkinnolla.

Risto Miettinen

Risto Miettinen on kirjailija, jolla on takanaan pitkä ura mainonnansuunnittelijana. Häntä on aina kiehtonut meissä jokaisessa asuvan hyvyyden ja pahuuden suhde. Hänen dekkarinsa Petturi sekä Kostaja ovat ammentaneet inspiraationsa juuri tuosta suhteesta. Miettinen esiintyy lauantaina 29.10. Esplanadi-lavalla klo 12.00 Satu Henttosen haastattelemana.

Salla Nazarenko

Salla Nazarenko on joensuulaislähtöinen, nykyään Helsingissä asuva toimittaja ja kirjailija, joka on tullut tunnetuksi seksipositiivisista tietokirjoistaan. Miehen tuoksu on hänen esikoisromaaninsa. Häntä voi kuunnella Töölönlahti-lavalla 28.10. klo 10.30.

Rauno Sainio

Rauno Sainio on Virossa asuva suomentaja, joka on erikoistunut erityisesti kiinankielisen kaunokirjallisuuden suomentamiseen. Sainio on kääntänyt Aulan tuotannosta muun muassa legendaarisen Liu Cixinin trilogian Muistoja planeetta Maasta sekä uusimman teoksen Pallosalama, evenkikansasta kertovaa Chi Zijiania ja modernin ajan kirjailijan Chen Qiufan kirjan Jättömaa. Sainio kertoo kiinalaisesta kirjallisuudesta ja suomennoksistaan perjantaina 28.10. Lonna-lavalla.

Riku Siivonen

Siivosen tietokirja on yhdessä Bob malmin kanssa kirjoitettu Ihan tavallinen kokaiinikauppias, joka käsittelee huumeiden käyttöä ja riippuvuutta uudesta näkökulmasta kertoen samalla Bob Malmin tarinaa. Hän esiintyy perjantaina 28.10. klo 11.00 Senaatintorilla debatissa Voisiko päihdepolitiikassa puhua vähemmän huumeista, enemmän ihmisistä?

Sami Tissari

Tissari on pohjoiskarjalainen metsuri, filosofi ja kommunistisen kasvatuksen saanut vapaa-ajattelija. Hänen esikoisromaaninsa Krysa on kiehtova ja hurja ajatusleikki siitä, miten pienestä maailmanjärjestys on kiinni. Tästä mykistävästä esikoisteoksesta pääset kuulemaan lauantaina 29.10. Kallio-lavalla. Haastattelijoina toimivat Kallion lukion opiskelijat.

Ari Turunen

Valtiotieteen lisensiaatti Ari Turunen on Le Monde diplomatiquen suomenkielisen laitoksen päätoimittaja ja tietokirjailija. Turusen kirjoja on käännetty jopa yhdelletoista eri kielelle, ja häntä voi päästä kuuntelemaan Esplanadi-lavalla perjantaina 28.10. klo 12.30. Hänen uutuuskirjansa Teette niin kuin minä sanon kertoo pomottajista ja päällepäsmäreistä, jotka tietävät omasta mielestään kaiken aina muita paremmin.

Jyrki Vainonen

Lonna-lavalla nähdään myös pitkän linjan kirjailija Jyrki Vainonen. Hänen uutuuskirjansa Täytetyt pohtii ajan luonnetta, yksinäisyyttä ja elämän epävarmuutta. Vainosen pohdintoja surrealismista voi kuunnella kirjamessuilla perjantaina 28.10. klo 16.30.

Päivitämme ohjelmaan myös ohjelmakartan