Menestysresepti kertoo Jungle Juice Barin perustajan poikkeuksellisen tarinan ongelmanuoresta miljonääriksi

Tämä kirja voisi alkunsa perusteella kertoa rikollisen elämästä: vähäosaiseen perheeseen syntynyt tyttö kasvaa helsinkiläisessä ongelmalähiössä, viettää lapsena runsaasti aikaa vankiloiden tapaamishuoneissa ja aloittaa jo teininä rötöstelyn kavereiden perässä. Se tavallinen tarina.

Mutta Noora Fagerström halusi elämältä jotain ihan muuta. Alkoi sinnikäs työ paremman tulevaisuuden eteen. Se vaati vuosien ajan uskoa, energiaa ja loputonta sinnikkyyttä. Tarvittiin myös yksi täydellisesti ajoitettu kuningasidea: uudenlainen smoothiebaari, Jungle Juice Bar. Nyt, alle nelikymppisenä, Noora Fagerström on palkittu yrittäjä, menestyvä enkelisijoittaja, kunnallispoliitikko ja miljonääri.

Laura Frimanin kirjoittama Menestysresepti – Noora Fagerströmin tarina on kertomus kurjista oloista ponnistamisesta ja elämässä onnistumisesta. Se on rehellinen kuvaus menestysbisneksen rakentamisesta, virheiden kautta oppimisesta ja kasvusta kypsään johtajuuteen. Kirjassa ääneen pääsevät myös läheiset äidistä yrittäjäpuoliso Petteri Fagerströmiin sekä alaiset, ystävät ja kollegat Jaajo Linnonmaasta Jere Karalahteen.

Laura Friman on toimittaja, juontaja ja käsikirjoittaja. Hän on kirjoittanut aiemmin kirjat mm. JVG:stä ja Mikael Gabrielista sekä omaelämäkerrallisen tietokirjan Tauko, joka kertoo hauskasti ja kipeästi vuoden mittaisesta vaatelakosta. Friman on myös suosittu radioääni ja somevaikuttaja.

Laura Friman: Menestysresepti – Noora Fagerströmin tarina

240 sivua | Saatavana painettuna, sähkökirjana ja äänikirjana (lukija: Noora Fagerström)

Kirjan ovat kustantaneet yhteistyössä Bazar Kustannus ja Bonfire Books.