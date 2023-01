Menestysromaani vie tulevaisuuden Amerikkaan, joka on häiritsevän helppo kuvitella

Celeste Ngin Kadonneet sydämemme (Gummerus) on polttavan ajankohtainen romaani äidin ja pojan väisestä murtamattomasta rakkaudesta. Se kuvaa pelon hallitsemaa yhteiskuntaa, jossa poliisiväkivalta, lasten pakkosiirrot, kirjojen kieltäminen ja aasialaistaustaisten ihmisten syrjintä ovat arkipäivää ja taloudellisen epävarmuuden ja levottomuuksien ratkaisuksi on tarjottu ”amerikkalaisen kulttuurin säilyttäviä” lakeja. Romaani on ollut myynti- ja arvostelumenestys, ja se nousi heti ilmestyttyään useille bestseller-listoille USA:ssa ja Isossa-Britanniassa.

Celeste Ng (kuva Kevin Day Photography)

12-vuotias Bird asuu kahdestaan isänsä, entisen kielitieteilijän kanssa. Isä pitää mahdollisimman matalaa profiilia ja hyllyttää työkseen kirjoja Harvardin yliopiston kirjastossa. Birdin äiti Margaret, kiinalaisamerikkalainen runoilija, jätti perheensä kolme vuotta sitten.Bird ei tiedä, miksi äiti lähti, ja hän on oppinut olemaan kyselemättä. Celeste Ngin läpimurto tapahtui jo esikoisromaanilla Olisi jotain kerrottavaa. Toinen romaani Tulenarkoja asioita oli myynti- ja arvostelumenestys ja varmisti taiturimaisen tarinankertojan aseman yhdysvaltalaisen nykykirjallisuuden eturivissä. Ngin kirjojen käännösoikeudet on myyty 33 maahan. ”George Orwellin, Margaret Atwoodin, Kazuo Ishiguron ja Octavia E. Butlerin tapaan Ng havainnoi niin tarkasti, että kirjoittaa huomisen uutisotsikoita.”

– San Francisco Chronicle Celeste Ng: Kadonneet sydämemme

alkuteos Our Missing Hearts

Suomentanut Taina Helkamo

347 sivua

Ilmestyy myös äänikirjana, lukija Anna Saksman

