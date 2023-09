Menestystrilleri Kotiapulaisen kirjoittajan Freida McFaddenin uutuusromaanin suomennos julkaistaan syyskuussa

Brooke Sullivan aloittaa työn miesten korkeimman turvallisuusluokan vankilan sairaanhoitajana. Hänelle annetaan kolme sääntöä: kohtele vankeja kunnioituksella, älä paljasta mitään yksityiselämästäsi - äläkä IKINÄ hankkiudu hyviin väleihin vankien kanssa.



Kukaan henkilökunnasta ei tiedä, että Brooke on jo rikkonut sääntöjä. Hänellä on nimittäin kytkös yhteen laitoksen pahamaineisimmista murhamiehistä. Tämä vanki, Shane Nelson, on Brooken lukioaikainen poikaystävä, entinen tähtiurheilija, joka viettää nyt loppuelämänsä istuen murhatuomiotaan. Telkien taakse hänet vei Brooken todistajanlausunto.

Mutta Shane tietää. Ja hän ei unohda.

Eristysvanki on arvostelu- ja käsittelyvapaa 14.9.2023. Teos ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Anni Tanin lukemana äänikirjana. Kirjan on suomentanut Jussi Tuomas Kivi.

