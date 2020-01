Menevä taksipalvelu parantaa Uudenmaan Kela-asiakkaiden tilauspalvelua – uuden välitysjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tulevana perjantaina voi ilmaantua hetkittäisiä häiriöitä.

Viime huhtikuussa alkaneiden Uudenmaan Kela-asiakkaiden kuljetukset hoitava Menevä taksipalvelu parantaa Kelan korvaamien kuljetusten palvelutasoa ottamalla käyttöön entistä tehokkaamman tilausjärjestelmän tulevana perjantaina 24.1.

Menevä taksipalvelun toimitusjohtajan Tuomo Halmisen mukaan uusi käyttöön otettava tilausvälitysjärjestelmä tulee palvelemaan Uudenmaan Kela-asiakkaita entistä paremmin. ”Asiakkaat saavat vahvistuksen tilauksen jälkeen tekstiviestivahvistuksella, kuten ennenkin. Uuden palvelun myötä vahvistuksen yhteydessä asiakkaat pystyvät nyt halutessaan myös seuraamaan reaaliaikaisesti noutavan taksin saapumista älypuhelimistaan.”

Halminen toteaa, että entistä toimintavarmempi järjestelmä tehostaa myös asiakaspalvelun aikataulutusta. ”Järjestelmä parantaa toiminnan tehokkuutta: taksien käyttö tehostuu, kun tilauksia ketjutetaan entistä paremmin ja samaan suuntaan matkustavat asiakkaat yhdistellään samoihin kyyteihin. Sen avulla pystymme tarjoamaan entistä aikatauluvarmempaa ja luotettavampaa palvelua asiakkaillemme.”

Uusi järjestelmä käyttöönotetaan perjantaina 24.1. klo 06.00 lähtien. ”Ensimmäisinä päivinä palvelussa saattaa esiintyä käyttöönottoon liittyviä häiriöitä, toivommekin asiakkailta kärsivällisyyttä”, pyytää Halminen.



Menevä on hoitanut Uudenmaan Kelan korvaamia kuljetuksia viime huhtikuusta lähtien Kelan purettua sopimuksen edellisen toimijan kanssa. Menevän Tuomo Halminen iloitsee, että palvelu on lähtenyt hyvin liikkeelle. ”Palvelu on toiminut kokonaisuutena hyvin. Merkittävin osa onnistunutta taksipalvelua syntyy kyydin saatavuuden lisäksi kuljettajan ammattitaidosta ja asenteesta. Kuljettajat ja tilausten vastaanottajat ovatkin rutinoituneet palvelun toteuttajina, ja palvelu on jatkuvasti kehittynyt ja parantunut.”

***



Kela korvaa kaikkien kansalaisten taksimatkoja terveydenhuoltoon, mikäli asiakas ei pysty kulkemaan julkisilla kulkuneuvoilla joko terveydentilansa tai kulkuyhteyksien puutteiden vuoksi.



Tilauspuhelut ovat ilmaisia. Matkan omavastuu on maksimissaan 25€, loppuosan matkan hinnasta maksaa Kela suorakorvauksena taksiyhtiölle.

Matkan saa tilata suomeksi numerosta 0800 96 130 ja ruotsiksi 0800 96 140.