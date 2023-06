MEP Alviina Alametsä toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin kannat uudesta historiallisesta tekoälyasetuksesta

Vesien tilasta tarvitaan lisää tutkimusta - sukupolvi sitten asetettu tavoite puhtaista vesistä karkaamassa ulottumattomiin 22.5.2023 17:31:48 EEST | Tiedote

EU:n vesilainsäädäntöä ollaan paraikaa päivittämässä. Lähtötilanne ei ole hyvä: kaksi vuosikymmentä sitten asetettua tavoitetta puhtaista vesistä ei ole saavutettu. Koko EU:ssa vain puolet pintavesistä ja kolme neljäsosaa pohjavesistä on kemiallisesti hyvässä tilassa, ekologisesti hyvässä tilassa on vielä pienempi osuus. Vaikka Suomessa tilanne on - etenkin pohjavesien suhteen - keskimäärin parempi kuin muualla Euroopassa, Suomessakin pintavesien kemiallisen tilan arvioidaan olevan heikko puolessa kaikista pintavesistä.