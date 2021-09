MEP Heinäluoma: EU-parlamentin Venäjä-strategia pettymys

Eero Heinäluoma: Euroopassa saadaan kiinni vain prosentti rahanpesusta 23.1.2020 12:15:27 EET | Tiedote

Rahanpesu on satojen miljardien eurojen suuruinen ongelma. Tutkimusten mukaan vain prosentti laittomasta rahasta saadaan Euroopassa kiinni. Eurooppalaisen arvostetun ajatuspajan Center of European Policy Studies CEPS:n työryhmä aloitti tänään työnsä ja tavoitteena on löytää keinot rahanpesun estämiseksi. - Rahanpesu syö tavallisten ja rehellisten eurooppalaisten voimavaroja. Samalla se mahdollistaa veronkierron ja korruption. Ongelman kitkemiseksi tarvitaan kiireellisesti uusia toimia, vaati Eero Heinäluoma avatessaan rahanpesun vastaisen työryhmän ensimmäisen kokouksen Brysselissä. Rahanpesusta on yritetty päästä eroon vuosikymmeniä aktiivisin keinoin mutta ilman riittäviä tuloksia. - Valitettavasti tilanne on se, että eurooppalaisen sääntelyn tason määrittää lopulta sen heikon lenkki. Meillä on liian paljon kansallista liikkumavaraa ja rahanpesijät käyttävät hyväkseen maita, joissa valvonta ei ole tehokasta, huomauttaa Heinäluoma. - Euroopassa on tehostettava yhteistä valvontaa. On k