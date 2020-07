MEP Miapetra Kumpula-Natri europarlamentin uuteen tekoälyvaliokuntaan

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (S&D) valittiin europarlamentin tekoälyä käsittelevään erityisvaliokuntaan. Kumpula-Natri korostaa, että Euroopan on määriteltävä itse omat sääntönsä, joiden avulla eettisen ja ihmiskeskeisen tekoälyn ja datatalouden hyödyntäminen on EU:ssa mahdollista.

– Digitalisaatio ja tekoäly muuttavat tuntemaamme maailmaa ja yhteiskuntia jokaisella sektorilla. On tärkeää, että parlamentti tarkastelee tekoälyä näin poikkileikkaavasti erityisvaliokunnan kautta. Tehtävämme on kysyä, kuinka tekoäly ja datatalous saadaan valjastettua kansalaisten ja yhteiskuntien hyödyksi, samalla kun luomme mahdollisuuden uusille innovaatioille Euroopassa. Näin luomme myös suuntaviivoja tulevalle eurooppalaiselle lainsäädäntötyölle.

Erityisvaliokunnan toimikausi on kaksitoista kuukautta, ja jäseninä siinä on 33 meppiä europarlamentin 705 mepistä. Valiokunnan toimikautta voidaan jatkaa määräajan jälkeen. Europarlamentin lakiasäätävät valiokunnat, kuten teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta, jossa Kumpula-Natri vaikuttaa, voivat hyödyntää eritysivaliolkunnan valmistelua omassa työssään.

– Kilpailu tekoälyn rintamalla on globaalisti kovaa, ja esimerkiksi Kiina satsaa hervottomia summia sen kehittämiseen käyttäen samalla surutta kansalaistensa tietomassoja. Yhdysvalloissa lähtökohta tekoälyn hyödyntämiseen taas on hyvin markkinakeskeinen. Tässä puristuksessa EU:n on löydettävä oma vahva, ihmiskeskeinen linjansa, joka kunnioittaa ihmisten ja työntekijöiden oikeuksia, mutta ei kuitenkaan tukahduta uutta.

– Tehtävä on haastava, mutta ei mahdoton. Kun tekoälyn ja datan aikakausi todella iskee kasvoillemme seuraavan kymmenen vuoden aikana, opimme huomaamaan mihin kaikkeen tietojamme voi huonoimmassa tapauksessa käyttää. Hankalimmat kulmat koskevat tekoälyn eettisyyttä, esimerkiksi missä ja milloin kasvojentunnistusta saa käyttää, ja miten tekoälyä voi hyödyntää mm. sotateollisuudessa. Samalla Euroopassa on nähtävä myös valtavat mahdollisuudet esimerkiksi terveyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan saralla – tekoäly ja datatatalous luovat valtavan potentiaalin synnyttää parempia tietoanalyyseja ja siten parempia ratkaisuja ja palveluita.



– Uskon, että tulevaisuudessa arvojen, kuten yksityisyyden suojan, puolustaminen on Euroopan vahvuus ja että nämä arvot nousevat myös ohjaamaan ihmisten kulutusvalintoja, ja luovat tätä kautta kasvupohjaa eurooppalaiselle osaamiselle ja työlle.

Erityisvaliokunnan jäsenet hyväksyttiin tänään europarlamentin täysistunnossa Brysselissä. Erityisvaliokunnan perustamiskokous järjestetään syyskuussa, jolloin myös valiokunnan toimikausi alkaa.