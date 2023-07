MEP Ville Niinistö ennallistamisesta: Luonto voitti, pelottelu hävisi

- Tällä on valtava merkitys YK:n luontosopimuksen tavoitteelle pysäyttää luontokato 2030 mennessä. EU tekee osansa luontoarvojen vahvistamiseksi ja signaali siitä on globaali. On tärkeää, että europarlamentin enemmistö näki tämän hetken historiallisuuden ja asettui luonnon puolelle. Kokoomuksen EPP-ryhmän hylkäysesitys perustui pelotteluun ja lyhyeen aikavälin taktiseen vaalikampanjointiin ja sen hinta luonnolle olisi ollut kova: luontokadon torjunnassa ja talouden muuttamisessa luonnolle kestäväksi ei ole aikaa haaskattavaksi, Niinistö sanoo.

Parlamentti muokkasi esitystä äänestysten myötä.

- Suomalaisille keskeiset asialliset huolet tulivat huomioiduksi: esimerkiksi kaupunkiympäristöjä, maataloutta ja metsiä koskevat elinympäristökohtaiset tavoitteet lievenivät paljon. Tavoitteiden toimeenpano sitoo jäsenvaltiota eikä aseta velvoitteita suoraan maanomistajille vaan maiden on tuettava heitä luontoarvojen parantamisessa. Keinot ovat joustavia ja jäsenmaiden itsensä valittavissa. Toisaalta, oikeistoryhmien epätoivoinen ja vääristelyyn pohjautuva yritys kaataa koko laki epäonnistui, ja siitä on syytä iloita, Niinistö sanoo.

Esityksen kaataminen olisi lykännyt välttämättömiä toimia liian pitkälle tulevaisuuteen.

- Ennallistamistoimia luonnon ja ekosysteemien parantamiseksi tarvitaan kipeästi, sillä luontokato Suomessa, Euroopassa ja maailmassa jatkuu lukuisista aiemmista lupauksista huolimatta. Ei ole kestävää taloutta ilman elinkelpoista maapalloa, ekosysteemejä ja paikallista lähiluontoa. Lajikato ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vaikuttavat dramaattisesti ihmisten elinoloihin. Luonto on avainasemassa myös ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä ja torjumisessa. Ennallistaminen auttaa ehkäisemään kuivuutta, tulipaloja ja tulvia, ja se on keskeinen pitkän aikavälin elintarviketurvan sekä maanviljelijöiden toimeentulon kannalta, Niinistö sanoo.

- Luonto voitti. Pelottelu hävisi. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, Niinistö summaa.