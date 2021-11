MEP Virkkunen: Merkittävä EU-rahoitus raiteisiin on hyödynnettävä - KUTSU etäwebinaariin 4.11.

Pro Rautatie ry järjestää torstaina 4.11. klo 9–11 etänä pidettävän webinaarin raideliikenteen ajankohtaisimmista aiheista.

EU:n rahoitusvälineistä saapuu webinaariin kertomaan europarlamentaarikko Henna Virkkunen. "Myös Suomessa pitäisi investoida paljon nykyistä vahvemmin raiteisiin. Nyt tähän olisi saatavissa myös merkittävästi EU-rahoitusta, joka kannattaisi hyödyntää", Virkkunen toteaa webinaaria varten laatimassa ennakkokirjoituksessaan. "Toivottavaa on, että Suomen hallitus nyt aktivoituu hakemaan rahoitusta. Meillä tähän on herätty valitettavan hitaasti. Kun eurooppalaisena tavoitteena on liikenteen ydinverkon valmiiksi saattaminen vuoteen 2030 mennessä, on selvää että rahoitukselle on nyt ottajia."

Virkkusen lisäksi ennakkomaistiaisen webinaariaiheestaan Liikenne 12:sta on kirjoittanut LVM:n erityisasiantuntija Maria Torttila, jonka kirjoitus löytyy myös ylläolevan linkin takaa. Esillä webinaarissa ovat myös parhaillaan viimeistelyssä oleva Suomen ensimmäinen väyläverkon 8-vuotinen investointiohjelma, esittelijänä Väyläviraston toimialajohtaja Pekka Rajala sekä MDI:n johtavan asiantuntijan Timo Aron esitys investointiohjelman vaikutuksista aluekehitykseen.

Etäwebinaari on avoin kaikille aiheista kiinnostuneille sekä median edustajille. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.

Ohjelma

9.00 Webinaarin avaus , puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatie ry

, puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult, Pro Rautatie ry 9.10 Liikenne 12 ja raideliikenne , erityisasiantuntija Maria Torttila, Liikenne- ja viestintäministeriö Väyläverkon investointiohjelma 2022-2029 , toimialajohtaja Pekka Rajala, Väylävirasto, liikenneverkkojen suunnittelu EU:n rahoitusvälineet , 🇪🇺 europarlamentaarikko Henna Virkkunen Investointiohjelman vaikutus aluekehitykseen , johtava asiantuntija Timo Aro, MDI

10.50 Webinaarin yhteenveto , varapuheenjohtaja Petteri Portaankorva, Pro Rautatie ry

, varapuheenjohtaja Petteri Portaankorva, Pro Rautatie ry 11.00 Tilaisuus päättyy

Myös Pro Rautatien uutiskirje raideliikenteen uusimmista aiheista on julkaistu tänään 2.11. ja on nyt luettavissa täällä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Webinaari on maksuton ja järjestetään Microsoft Teamsin välityksellä. Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon tästä linkistä. Webinaarin Teams-osallistumislinkki toimitetaan vain ilmoittautuneille.

Lisätietoa tilaisuudesta: toiminnanjohtaja Atte Mantila, Pro Rautatie ry, atte.mantila@prorautatie.fi, p. 0400 858 170, Twitter: @ProRautatie.