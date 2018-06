Mera mångfald i media! - Under SuomiAreena diskuteras mediernas makt och ansvar

Moniäänisempää mediaa! - SuomiAreenalla keskustellaan median vallasta ja vastuusta 28.6.2018 10:03 | Kutsu

Media on vallan vahtikoira, mutta medialla itsellään on myös valtaa. Median valta ja vastuu konkretisoituu valintoihin: mitä aiheita käsitellään, keiden ääni kuuluu ja mistä näkökulmasta maailmaa katsotaan. Auttaako media meitä ymmärtämään toisiamme vai lietsooko se vastakkainasetteluun? Entä kuuluuko kaikkien, myös vähemmistöjen ja syrjään jääneiden ääni? On aika pohtia, millaista mediaa tarvitaan ja miten siitä voi kehittää entistä parempaa.