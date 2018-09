Mercuri Urval nimittää ensimmäiset Partnerinsa

Helsinki 24.9.2018. Uusi vaihe Mercuri Urvalin yli 50-vuotisessa historiassa saavutetaan, kun yritys nimittää ensimmäiset 30 osakkeita omistavaa Partneria.

Mercuri Urvalin ensimmäisten Partnerien nimet on julkaistu perjantaina 21.9.2018. Nämä 30 henkilöä, jotka tulevat yrityksen osakkaiksi, edustavat kymmentä eri kansallisuutta Mercuri Urvalin kansainvälisessä organisaatiossa. Nimitystilaisuus järjestettiin Tukholmassa 12.9.2018.

Mercuri Urval on alansa johtava, maailmanlaajuisesti toimiva yritys, jonka pääpalveluita ovat Executive Search, Professional Recruitment sekä erilaiset Talent Advisory -ratkaisut. Yrityksemme perustettiin yli 50 vuotta sitten, vuonna 1967. Kesäkuussa 2016 yrityksen perustaja ja omistaja lahjoitti yrityksen säätiölle, Stiftelsen Mercuri Urval, varmistaakseen yrityksen pitkän tähtäimen kehittämisen. Seuraava vaihe tässä Mercuri Urvalin kehittämisessä on nyt otettu, kun yrityksen menestyksekkäimmille työntekijöille on esitetty kutsu osallistua yrityksen partneriohjelmaan. Nämä ensimmäiset nimitykset aloittavat yrityksessä jatkuvan prosessin ja Mercuri Urval toivoo, että sillä tulee tulevaisuudessa olemaan yhä enemmän Partnereita. Oleellisena osana kansainvälistä kasvuaan Mercuri Urval haluaa jatkuvasti herättää kiinnostusta huippuosaajien keskuudessa:

“Partneriksi tulo on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua Mercuri Urvalin kehittämiseen tulevaisuudessa ja samalla saada myös taloudellista hyötyä osinkojen muodossa. Partnerina toimiminen on vaativaa, mutta myös valtava mahdollisuus nykyisille ja tuleville työntekijöillemme”, sanoo Roger Hagafors, Chairman of the Group Board.

Mercuri Urvalin Partnerit tulevat nyt kansainvälisen organisaation osaomistajiksi. Osakkuus on mahdollista kaikille yrityksen työntekijöille niin Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikan mantereillakin.

Partneriksi valitsemisen prosessi on läpinäkyvä ja vaatimukset on viestitty selkeästi koko organisaatiolle. Huomattava ja pitkäjänteinen henkilökohtainen panos sekä sitoutuminen organisaatioon ovat osakkuuden edellytyksiä. Muita kriteereitä ovat mm. Mercuri Urvalin arvojen toteutumisen edistäminen sekä pitkäaikainen organisaation ja pääomarakenteen aktiivinen kehittäminen, oman henkilökohtaisen suorituksen lisäksi. Nimitysprosessia johtavat Partnerit, jotka toimivat yrityksen hallituksen ja pääomistajan, Stiftelsen Mercuri Urval (Mercuri Urvalin säätiö), puolesta. Prosessi on riippumaton yrityksen johdosta.

“Säätiö on painottanut läpinäkyvän ja pitkäaikaisen partneriohjelman tärkeyttä. Ohjelman tarkoitus on toimia oleellisena osana työntekijöiden palkitsemismallia ja urapolkua. Haluamme motivoida konsultteja ja muita henkilöitä kiinnostumaan meistä työnantajana”, lisää Roger Hagafors.

Mercuri Urvalin organisaatio on reilussa 50 vuodessa kasvanut ja kansainvälistynyt yli 70 tiimin globaaliksi yritykseksi, joka toimii projekteissa yli 60 maassa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee edelleen Tukholmassa.