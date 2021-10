Mercyful Fate Tuskaan

Tätä on toivottu. Pitkään ja hartaasti. Mercyful Fate tekee paluun ja soittaa tarkoin valittuja keikkoja Euroopassa kesällä 2022. Suomalaisten fanien onneksi Tuska on valikoitunut tähän joukkoon.

Mercyful Faten perustivat vokalisti King Diamond ja kitaristi Hank Shermann Tanskassa vuonna 1981. Yhtyeen klassista heviä erittäin progressiivisesti tulkitseva tyyli sekä okkultismia ja satanismia sivuavat teemat nostivat bändin nopeasti kulttiasemaan. Mercyful Fate onkin toiminut laajasti suunnannäyttäjänä black metal -yhtyeille.

Muita ensi kesän Tuskaan vahvistuneita artisteja ovat Suomi-metallin suuret ja mahtavat Amorphis sekä Stam1na, stoner-hermoja kutkuttelevat amerikkalaiset Baroness, Red Fang sekä Elder, tiukkaakin tiukempi Lost Society, vahvaa kansansuosiota nauttiva Blind Channel sekä kotimaisen funeral doomin airut Shape Of Despair.

Tähän mennessä vahvistuneet Tuska 2022 -esiintyjät:

Korn, Mercyful Fate, Deftones, Amorphis, Devin Townsend, Heilung, Stam1na, Beast In Black, Symphony X, Mokoma, Baroness, Eluveitie, Jinjer, Lost Society, Blind Channel, Perturbator, Red Fang, Elder, High On Fire, Vltimas, Oranssi Pazuzu, Wheel, Lähiöbotox, Shape Of Despair

Lisää artisteja ja artistien esiintymispäivät julkaistaan myöhemmin.

Kolmen päivän liput ovat nyt myynnissä Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.

Kolmen päivän liput alk. 159,00 €

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 1.–3.7.2022

Helsinki, Suvilahti

